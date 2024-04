Um Brasil de Todos os Sons

Por Fernando Viana – Especial para o JBr

A semana foi movimentada na música brasileira. Os artistas nacionais chegam com sucessos de diferentes ritmos. Zé Neto e Cristiano revigoram o sertanejo com o álbum “Intenso”. Já Duda Beat promete emplacar o trabalho “Tara e Tal” entre as mais ouvidas.



Confira as oito faixas escolhidas pelo JBr para embalar este fim de semana.

Deu Moral (Zé Neto e Cristiano)

A dupla sertaneja lança a primeira música do álbum “Intenso”. “Deu Moral” chegou às plataformas na noite desta quinta (11), e promete ser sucesso em todas as paradas. O novo trabalho de Zé Neto e Cristiano conta com a participação de nomes famosos, como Ana Castela, Luan Santana, Simone Mendes, Léo Santana, Bruno César e Rodrigo, e dos brasilienses Menos é Mais.





Tornozeleira (Hugo e Guilherme)

Já os sertanejos Hugo e Guilherme chegam com o single “Tornozeleira”, ainda do EP “062”. A faixa já está disponível nos apps, e será lançado no YouTube nesta sexta (12). Os artistas já acumulam grandes sucessos como “Meu Número”, “Oi Deus”, “Elevador” e “Morena de Goiânia”, com participação de Maiara e Maraisa.





Memórias (Grupo Menos é Mais e Luísa Sonza)

Os pagodeiros de Brasília e a loira do pop, lançaram uma canção inédita, “Memórias”. Com uma batida envolvente e um refrão que gruda na cabeça, a música já é queridinha desde que chegou nas plataformas no último sábado (6), e já conta com quase 2 milhões de visualizações no YouTube.





Tara e Tal (Duda Beat)

Duda Beat lançou nesta quinta- feira (11) o seu novo álbum “Tara e Tal”. A pernambucana espera que esse disco tenha o mesmo sucesso de seu primeiro, incluído na lista dos dez melhores discos nacionais do ano da revista Rolling Stone. Entre as faixas do novo trabalho estão as músicas recém-lançadas “Preparada” e “Saudade de Você”. A segunda ganhou uma grande audiência após ser tocada na novela “Renascer”.





Três Lados da Moeda (Tio Phil)

O novo álbum do trapper Tio Phil, “Três Lados da Moeda”, chega às plataformas nesta sexta (12). O artista da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, tem uma linda história de superação. Batizado como Raphael Rogério, o cantor ficou preso injustamente por um ano e sete meses.





O Ensimesmado (Francisco El Hombre)

O quinteto, que tem uma pegada mais pop, resolveu se aprofundar no samba. O single “O Ensimesmado” foi lançado nesta quarta-feira (10) em todas as plataformas, e faz parte do álbum pré-hiato da banda “Hasta El Final”. A música conta com a participação da cantora Mart’nália e a associação Ilú Obá de Min, e mergulha nas nuances emocionais do luto, cantando sobre a perda de um ente querido.





Vai Valer a Pena (Thiaguinho e L7NNON)

Thiaguinho se juntou a L7, e mostrou que a fusão do pagode com o trap pode ficar muito boa. O single já está disponível desde o último fim de semana e promete ser um grande sucesso. A canção faz parte do novo EP “Sorte”, do pagodeiro.





Vem Desestressar

Mc PH, Vulgo Fk e Veigh trazem mais um hit aos fãs do Trap Brasileiro. A faixa foi lançada no último sábado e está disponível em todas as plataformas. O trap vem sempre dominando as paradas musicais, com grandes nomes como Poze do Rodo, MC Cabelinho, MC PH, Ryan SP e Veigh.