Thiaguinho, Juliette e João Gomes : quais os lançamentos da semana na música Brasileira

Confira as novidades da música nacional nesta seleção com 10 lançamentos da semana

Dezembro chega com diversas novidades para mostrar que, mesmo no final do ano, não faltam músicas novas toda semana. Thiaguinho e a parceria com L7NNON, a nova faixa de Juliette e João Gomes cantando clássicos e canções inéditas.

Karol Conká, Ton Carfi e CHAMELEO também lançaram novos trabalhos 100% brasileiros. Confira a seleção de lançamentos que o JBr preparou:

CHAMELEO quer prender sua atenção

Na última seguna (27), CHAMELEO laçou a faixa “TDAH”. Com letra alusiva ao Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, o artista busca aguçar o imaginário do público por meio de batidas fortes e marcantes no estilo trap pop.

DFONNSO volta aos anos 80



Com elementos do retrowave e inspirada nos anos 80, o cantor DFONNSO lança a faixa “Da Boca pra Fora”. Lançada na última terça (28), a música romântica está disponível em todos aplicativos de música e com o clipe no Youtube.

Karol Conká feat. Tasha & Tracie



Nesta quinta (30), Karol Conká disponibilizou a faixa “Negona”. Disponível nas plataformas digitais, essa é uma colaboração com as rappers Tasha & Tracie.

Juliette e Nattan sentem falta

Lançada nesta quinta (30), “Falta de Atenção” é a faixa colaborativa de Juliette e Nattan. O público pode conferir o videoclipe no Youtube.

João Gomes faz homenagem em forma de música

Nesta quinta (30), João Gomes lançou seu CD “De Norte a Sul”. Disponível em todas as plataformas musicais, o trabalho busca homenagear os fãs e a equipe do artistas por meio de seis faixas inéditas, além de reinterpretações de clássicos da música nacional.

Xande e tudo no seu tempo



Conhecido por seu trabalho à frente da banda Macucos, que lhe rendeu participação no programa “Superstar”, da TV Globo, o cantor e compositor Xande lança sua carreira solo com o single “No Tempo de Deus”. A faixa, que chegou às plataformas nesta quinta (30), fala de um amor sereno, verdadeiro e maduro.

Garimpo Jai – Vol. 1 diretamente de São Paulo

Disponível nas plataformas de áudio, “Garimpo da JAI – Vol 1” é um projeto que traz registros ao vivo de 4 bandas durante suas apresentações na Jai Club, casa de shows de São Paulo. Ao todo, os grupos Banana Kush, Turistae, Hoze e AôA apresentam 8 faixas de Pop/Rock/Reggae.

Ton Carfi chega com EP sensível

Com uma levada mais intimista, por meio de piano e voz, Ton Carfi lançou o single “O Melhor de Deus”. Faixa fecha o EP “Ton Canta – Vol. 3”, que conta com outras três canções, e está disponível nas plataformas de áudio.

Thiaguinho e L7NNON valem a pena

Nesta sexta (1), Thiaguinho e L7NNON disponibilizam a faixa colaborativa “Vai Valer A Pena”. O público pode conferir o resultado da parceria dos artistas no YouTube e nas plataformas de áudio.

Simone Mendes lança novo clipe



Nesta sexta (1), Simone Mendes estreia o clipe de “Nome Proibido”. Faixa também está disponível em no canal do YouTube da cantora e também nas plataformas de áudio.