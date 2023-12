Preta Gil fala sobre recuperação do seu cabelo natural: “Caiu quase 80%”

Preta Gil nunca escondeu os detalhes da sua luta contra o câncer de intestino, desde as cirurgias até a perda do cabelo, tudo foi pautado em entrevista ou no seu perfil do Instagram. A cantora contou, nesta quinta (30), que está recuperando a queda de quase 80% dos fios naturais.

“Muita gente me pergunta [sobre] como ficou meu cabelo. Então, eu estou há 11 meses tratando e ele caiu quase 80%”, garantiu a artista por meio dos stories do seu perfil no Instagram. Em seguida, surgiu penteando os fios e revelou: “Agora isso aqui é tudo cabelo novo crescendo. Mas, a ponta não temos. A raiz está chique”.

Vale ressaltar que Preta está prestes a realizar uma cirurgia de retirada de bolsa de ileostomia e que seu tratamento começou há 11 meses atrás.