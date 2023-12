Naiara Azevedo obtém medida protetiva após denunciar ex-marido

Denúncia foi registrada pela artista na madrugada de quinta, quando procurou a Polícia Civil para informar da ocorrência

Folhapress

São Paulo – SP

Naiara Azevedo obteve na Justiça uma medida protetiva contra o seu ex-marido, Rafael Cabral, nesta quinta-feira (30). A proteção, que garante que ele e sua família mantenham distância da cantora, foi concedida logo após Naiara registrar uma denúncia de violência doméstica no mesmo dia, em uma delegacia de Goiânia.

Os advogados de Rafael declaram à imprensa que ele não foi intimado e que por enquanto não tem o que declarar.

A denúncia foi registrada pela artista na madrugada de quinta, quando procurou a Polícia Civil para informar da ocorrência. O boletim de ocorrência diz que Naiara sofreu um episódio de violência física e de ameaça por Cabral, com quem foi casada por dez anos. O documento ainda informa que ela acusa o ex-marido de tê-la agredido durante uma discussão no dia 7 de julho.

A equipe jurídica da cantora também afirma que ela sofreu crimes do porte de constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial do ex-marido. Segundo os advogados, Cabral teria dito a Naiara que acabaria com a vida e a carreira dela.

A denúncia de Naiara Azevedo ainda envolve o irmão de Cabral, que é acusado de ter retirado e trancado equipamentos do show da cantora em um galpão na última quarta-feira (29). Ela ainda afirma não ter acesso às suas contas bancárias, que são gerenciadas pelo ex-marido e sua família.

A artista é conhecida na música por hits do sertanejo como “50 Reais”, “Palhaça” e “50%”. Naiara também ficou famosa por sua participação no Big Brother Brasil de 2022, onde acabou sendo eliminada durante as primeiras semanas.