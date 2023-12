Simone tem reação adversa ao encontrar Simaria em casamento

Simone e Simaria se reencontraram nesta quinta (30), para a cerimônia de casamento do irmão, Caio Mendes. As duas foram madrinhas e não deixaram de se cumprimentar, mas o que ficou evidente foi o desconforto de Simone ao reencontrar a irmã que desfez a dupla musical com ela. Não foi só eu quem percebeu isso, porque minhas fofoqueiras me mandaram fotos e vídeos confirmando.

No entanto, um vídeo recente divulgado pelo colunista Lucas Pasin, revela a reação das duas com o encontro. Nas imagens é possível notar que Simaria procurou a irmã para um abraço assim que se viram.

Ao avistar Simaria, Simone abre os braços, porém, mantém uma expressão séria e os olhos abertos durante a maior parte do abraço.