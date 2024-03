Sarau-Vá celebra 10 anos com edição especial

O tradicional encontro da poesia marginal com o hip hop e a cultura popular, o Sarau-Vá, prepara-se para uma série de eventos marcantes em comemoração aos seus 10 anos de existência. Como parte da celebração, a organização anuncia uma programação especial de “esquenta” para o aguardado Festival Sarau-Vá, começando já nesta sexta (22/3), a partir das 19h30, na Praça da Bíblia, em Ceilândia.

Em sintonia com o Dia Mundial da Poesia, celebrado na última quinta (21/3), o microfone do Sarau-Vá promoverá o encontro do sagrado com o profano para democratizar os espaços de fala, abrir caminhos para os novos griôs e expor a complexidade de realidades que se encontram nas quebradas do Distrito Federal.

O evento é gratuito e promovido com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF).

Edições anteriores do Sarau-Vá. Crédito: Divulgação.

Edição Esquenta

A programação, que tradicionalmente inclui a tríade formada por mestre de cerimônia, poeta e DJ, com microfone aberto para compositores e artistas da comunidade, apresenta uma grade de atrações ainda mais rica e diversa nesta temporada, com mais poetas e atrações de peso.

A largada para o esquenta do Festival Sarau-vá trará grandes nomes para uma noite repleta de ritmo, som e muito afeto. O mestre de cerimônias Rafinha Bravoz receberá DJ DiAfreeka, Viela 17 e uma homenagem à crew Caligrafia Mardita, com Bass, Robin, Guga, Amanda Owls, e Thalita Mendes, grupo de grafiteiros que deram origem ao sarau.

Edições anteriores do Sarau-Vá. Crédito: Divulgação.

Confira a programação completa:



19h – DJ DiAfreeka

20h30 – Microfone aberto

21h20 – Caligrafia Mardita – Bass, Robin, Guga, Amanda, Thalita

22h – Viela 17

Para Guilherme Azevêdo, idealizador do Sarau-Vá, a expectativa para a temporada de celebração dos 10 anos é enorme.

“Aquele frio na barriga que a gente sentiu na primeira edição, até hoje não passou. A praça mudou, a gente mudou, mas cada vez que ‘O Silêncio é uma prece’ ecoa, a reação é a mesma! Já teve edição embaixo de chuva, à luz de velas, sem som, sem palco, mas nunca sem emoção. Foram mais de 500 edições, inspiração para outros movimentos, um dos maiores acontecimentos culturais de Ceilândia, essa cidade que representa um verdadeiro caldeirão cultural do Distrito Federal. 10 anos e o Sarau Voz e Alma permanece encruzilhada, potencializando a cultura das ruas e quebradas. Tem muito corre, muito suor, muita noite sem dormir, mas também temos muito o que celebrar”, declara o agitador cultural. Guilherme Azevêdo, músico e produtor cultural

Sarau Voz e Alma, o Sarau-Vá

O Sarau-Vá, criado em 2013, tornou-se um marco cultural em nível nacional, incentivando jovens a escrever suas próprias poesias e promovendo a valorização dos talentos locais. Com centenas de edições já realizadas, o evento celebra o amadurecimento de uma geração, a força da literatura marginal e o potencial artístico da periferia do Distrito Federal.

Edições anteriores do Sarau-Vá. Crédito: Luan Henrique

Sobre o Festival

Para comemorar uma década de Sarau Voz e Alma, o Festival Sarau-Vá promete uma celebração épica da cultura popular e do hip-hop no Distrito Federal. Serão dois dias de ocupação cultural – previstos para 6 e 7 de abril, em Ceilândia.



Organizado pela Arsenal do Gueto Produções, com realização da Associação Encanteria Cultural, o Festival trará uma programação potente que, em breve, estará disponível na página do evento. De acordo com a organização, o que é possível adiantar para os candangos mais curiosos é que “o Festival Sarau-Vá será o maior festival que une Cultura Popular e Hip-Hop no Distrito Federal”.

Entre os confirmados na programação estão o Ponto Br (PE), premiado como melhor grupo regional no Prêmio da Música Brasileira e o Ministereo Público Sound System (BA).

Serviço

Sarau-Vá – Esquenta Festival

Nesta sexta (22/3), a partir das 19h30, na Praça da Bíblia (St. P QNP 19 E, Ceilândia).

Informações: @sarauvozealma