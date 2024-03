Tenda de apoio pega fogo no Lollapalooza

Um incêndio atingiu uma tenda de apoio dentro do Lollapalooza que acontece em São Paulo neste final de semana (23). O fato ocorreu no Autódromo de Interlagos e a organização do evento contou que o fogo foi contido rapidamente, sem maiores incidentes e sem feridos no local.

“Nenhuma outra área ou estrutura do evento foi afetada. O cronograma para abertura de portas do primeiro dia de evento, nesta sexta-feira, segue mantido conforme previsto”, afirmou a organização, em nota ao G1.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência.