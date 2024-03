Fim de semana tem Rainhas do Samba, espetáculo “Sra. Klein” e Festival Por do Sol no DF

A programação deste fim de semana em Brasília está recheada de eventos para todos os gostos. No sábado (23), o Ginásio Nilson Nelson recebe para uma noite especial as Rainhas do Samba com as gigantes Alcione e Maria Rita.

Para quem prefere um bom espetáculo, chega à capital em curta temporada no Teatro Unip neste sábado (23) e domingo (24) “Sra. Klein”, protagonizado por Ana Beatriz Nogueira, Natália Lage e Kika Kalache. A peça traz um recorte de um dia intenso na vida da psicanalista austríaca Melanie Klein, interpretada por Nogueira.

E para completar o Estádio Bezerrão recebe os cantores Hugo e Guilherme, Felipe Amorim, Kamila 10 e DJ Calixto no Festival Por do Sol. Confira a lista completa.

Rainhas do Samba com Alcione e Maria Rita

Considerada uma das maiores sambistas do Brasil, a cantora Alcione chega à capital. Neste sábado (23), junto com outra gigante do ritmo, Maria Rita, para um evento especial no Ginásio Nilson Nelson.

Rainhas do Samba conta com uma seleta lista de sucessos do ícone Alcione como: ‘Você me vira a cabeça’, ‘Meu ébano’, ‘Sufoco’ e ‘Não deixe o samba morrer’ no repertório. Já Maria Rita, encanta com, ‘Cara Valente’, ‘Tá perdoado’ e ‘Maltratar não é direito’. Não perde tempo que ainda é possível comprar os ingressos no site do Sympla.

Rainhas do Samba – Alcione e Maria Rita Data: Sábado (23)

Horário: a partir de 21h (portões abrem 20h)

Local: Ginásio Nilson Nelson

Ingressos: Sympla

Foto: Divulgação

Espetáculo “Sra. Klein”

O Teatro Unip recebe neste sábado (23) e domingo (24), o espetáculo “Sra. Klein” protagonizado por Ana Beatriz Nogueira, o enredo da trama retrata a relação tóxica entre mãe e filha, e como as personagens precisam conviver com a morte de Hans, o filho mais novo da família sob os olhos da psicanalista austríaca Melanie Klein (1882-1960). Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla.

Sra. Klein

Onde: Teatro Unip – SGAS 913 – Asa Sul Quando: dias 23 e 24 de março, sábado, às 17h30 e às 20h, e domingo, às 17h e às 19h30 Ingressos: disponíveis pelo site Sympla.

Foto: Cris Almeida/Divulgação

Festival Por do Sol

Neste domingo (24) o Estádio Bezerrão, agita com o Festival Por do Sol com forte influência do sertanejo mesclado com pagode, funk e forró. O evento conta com os cantores Hugo e Guilherme, Felipe Amorim, Kamila 10 e DJ Calixto. Os ingressos variam de R$ 55 a R$ 140, disponíveis no site Bip Show.

Festival Por do Sol 2024

Data: Domingo (24)

Horário: 15h

Local: Estádio Bezerrão – Gama/DF

Ingressos: Bip Show

Hugo e Guilherme – Foto: Divulgação

Sesc+Humor traz Giovana Fagundes

está chegando mais uma edição do projeto Sesc+Humor, dessa vez com a atriz Giovana Fagundes, com o espetáculo ‘Orgulho do Papai’, uma comédia sobre experiências divertidas, e algumas trágicas, vivenciadas por ela mesma. As apresentações acontecem no sábado (23), no Teatro Sesc Garagem, e no domingo (24), no Teatro Paulo Gracindo, no Sesc Gama. A entrada é gratuita.

Sesc+Humor com Giovana Fagundes:

Datas: sábado (23), às 20h, no Teatro Sesc Garagem (Sesc 913 Sul) | domingo (24), às 20h, no Teatro Sesc Paulo Gracindo (Sesc Gama)

Entrada: 1kg de alimento não perecível, retirada 2h antes do espetáculo, nas bilheterias dos teatros

Ingressos: sujeitos à capacidade de lotação dos espaços

Foto: Divulgação

CAIXA Cultural recebe peça “Memória Matriz”

A CAIXA Cultural de Brasília recebe neste final de semana uma produção teatral trazida pela Cia Lumiato, o espetáculo ‘Memória Matriz’, sob a direção da diretora argentina Ana Alvarado, promete encantar e provocar reflexões sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea, explorando as complexidade do universo feminino.

“Memória Matriz” – espetáculo com a Cia. Lumiato

Local: CAIXA Cultural

Datas: 22/03, 23/03 e 24/03

Horários: sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada para estudantes, professores, funcionários e clientes CAIXA, pessoas acima de 60 anos) Vendas: à partir de 16 de março na bilheteria do teatro

Foto: Divulgação

G7 em “Manual de Sobrevivência ao Casamento”

O G7 está de volta com uma comédia divertidíssima, em um dos maiores sucessos da história da trupe, o imperdível: “Manual de Sobrevivência ao Casamento”. Todo glamour que o tema pede em um espetáculo emocionante, com música ao vivo, comédia corporal, improviso, estéticas inovadoras e uma mensagem que vai salvar seu casamento! Ou encaminhar o divórcio. Os ingressos estão disponíveis no site do G7.

G7 em “Manual de Sobrevivência ao Casamento”

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

Datas: 23 de março – 14 de abril

Foto: Divulgação

Rabiscão no Espaço Cultural Renato Russo

Um dos eventos mais queridos de ilustração de Brasília, o Rabiscão está de volta juntando e celebrando os desenhistas da cidade. Já é neste final de semana no Espaço Cultural Renato Russo na 508 Sul. Entrada Livre e Gratuita.

Rabiscão

Local: Espaço Cultural Renato Russo

Dias: 23 e 24 de março

Entrada gratuita

Informações: Instagram