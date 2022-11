Rolling Stones lançarão gravação ao vivo com Lady Gaga e Bruce Springsteen

GRRR ao Vivo! contém canções gravadas ao vivo em 15 de dezembro de 2012, em Newark, Prudential Center de Nova Jersey

Os Rolling Stones planejam lançar o que eles chamam de “álbum definitivo de grandes sucessos ao vivo”, com participações de Lady Gaga, Bruce Springsteen, Gary Clark Jr. e The Black Keys, no início do ano que vem.

GRRR ao Vivo! contém canções gravadas ao vivo em 15 de dezembro de 2012, em Newark, Prudential Center de Nova Jersey. Naquela noite, houve participações especiais de The Black Keys (Who Do You Love?), Clark e John Mayer (Going Down), Lady Gaga (Gimme Shelter), Mick Taylor (Midnight Rambler) e o herói da cidade, Bruce Springsteen (Tumbling Dice).

Exibido em pay-per-view em 2012, o show não estava disponível para os fãs até agora.

Há ainda alguns dos maiores sucessos da banda, incluindo It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Sympathy For the Devil e (I Can ‘t Get No) Satisfation.

A coleção de 24 faixas será lançada em 10 de fevereiro nos formatos vinil, CD, DVD, digital e Blu-Ray.

