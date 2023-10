Rionegro & Solimões unem o sertanejo clássico e atual no primeiro single de seu novo DVD, “Chorando e Dançando”

A nova faixa de Rionegro & Solimões, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, mistura gerações diferentes do sertanejo em sua produção e composição

Com mais de três décadas de estrada, Rionegro & Solimões é uma das duplas sertanejas mais clássicas da história – e, agora, preparam-se para o lançamento de seu mais novo DVD, “Rionegro & Solimões em Uberlândia”. Nesta quinta (26), às 21h, a dupla está lançando o primeiro single do projeto, intitulado “Chorando e Dançando”.

Ouça “Chorando e Dançando”.

Composta por Gui Prado, Daniel Candido, Bia Frazo, Renato Sousa, Thales Lessa e os próprios cantores, Rionegro & Solimões, “Chorando e Dançando” é uma música romântica, cantando sobre carência, num ritmo perfeito para dançar agarradinho. A faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, mistura elementos do sertanejo clássico com o atual.

“Mas eu descobri na rua / Que beijando umas bocas erradas / Eu lembro da sua / Só de ouvir os falantes batendo / Ao som da nossa música / A pancada machuca”, canta a dupla sertaneja em sua mais nova faixa.

A nova faixa, “Chorando e Dançando”, vem acompanhada de um videoclipe exclusivo, mostrando oficialmente o novo cenário onde foi gravado o DVD, em Uberlândia. Além do lançamento nas plataformas digitais, o primeiro single do novo projeto de Rionegro & Solimões vem com um vídeo especial, dando um gostinho do que está por vir.

Assista “Chorando e Dançando”.

“Rionegro & Solimões em Uberlândia” é o mais novo projeto da dupla sertaneja clássica, gravado no interior de Minas Gerais, em 3 de outubro deste ano. Agindo como uma retrospectiva dos mais de 30 anos de carreira do duo, o novo DVD de Rionegro & Solimões conta com 21 faixas, sendo 10 delas completamente inéditas.

Acompanhados de suas famílias, os artistas não esconderam a felicidade com mais esta conquista. Os filhos de Rionegro, Rafaella Neves e João Neves, assim como os filhos de Solimões, Gabeu e Carol Felizardo, estiveram o tempo todo presentes – além disso, o DVD também recebe participações especiais de Maiara & Maraisa, Bruno & Marrone e Luan Pereira.

“Chorando e Dançando” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.