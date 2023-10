Rayane & Rafaela lançam o primeiro volume de seu novo DVD com duas inéditas, “Rayane & Rafaela, Vol. 1”

“Rayane & Rafaela Vol. 1”, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, é resultado de três anos de trabalho, entre esse e seu último DVD

A dupla sertaneja mineira Rayane & Rafaela, apostas de Henrique & Juliano, estão lançando, nesta sexta-feira (27), o primeiro volume de seu terceiro álbum, “Rayane & Rafaela, Vol. 1”. Resultado de três anos de trabalho, o novo projeto da dupla conta com 15 músicas, estando 8 destas presentes neste primeiro volume.

Ouça “Rayane & Rafaela, Vol. 1”.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o novo EP de Rayane & Rafaela conta com alguns dos maiores hits da dupla e duas faixas completamente inéditas “Faz Amor, Fala Mal” e “Gente Com Você”. Além dessas, as faixas presentes são “Ali Te Ama”, ”Ex Meu, Ex Dela”, “Roupa Suja”, “Batendo No Peito”, “Suor E Tempo” e “Próximo Erro”.

“Esse DVD é o mais importante das nossas vidas. Foi uma escolha de repertório muito consciente. Praticamente mil dias de composição, três anos de trabalho, demos o nosso melhor”, garante Rafaela, acrescentando: “Queremos que as pessoas sintam todas as emoções. Tem uma ou outra música para você se divertir, mas [o repertório] vai tocar o seu coração e o seu pensamento”.

Amigos e empresários da dupla, Henrique & Juliano também estão presentes no novo projeto das duas sertanejas – aparecendo na faixa “Ali Te Ama”. O novo DVD de Rayane & Rafaela foi gravado na fazenda Terra Prometida, fazenda de Henrique & Juliano, em Tocantins, focando-se completamente na potência vocal das cantoras, com apenas uma participação.

“Estamos muito felizes com tudo que estamos vivendo, nem nos nossos melhores sonhos a gente idealizou sermos abençoadas por encontrar pessoas que acreditassem tanto na gente quanto esses meninos”, comenta Rafaela.

Além do lançamento nas plataformas digitais, à meia noite de quinta (26) para sexta (27), uma das músicas inéditas do novo projeto, “Faz Amor, Fala Mal”, também está recebendo um videoclipe exclusivo. A partir do meio-dia, o vídeo da nova faixa estará disponível no canal de Rayane & Rafaela no Youtube.

Assista “Faz Amor, Fala Mal”.

Prestes a alcançarem o top 100 do Spotify Brasil, Rayane & Rafaela tiveram um crescimento de grande alcance nesse último ano, indo de 40 mil ouvintes mensais a mais de 1 milhão e 500, só no Spotify. Além de hits como “Ali Te Ama”, as artistas também são amplamente reconhecidas no mundo da composição, sendo responsáveis por sucessos como “Fã clube” cantada por Marília Mendonça e Maiara & Maraisa.