Mac Julia lança o EP “Mete Mac Vol. 1”

O projeto conta com cinco faixas inéditas e feats com Pocah e Xamã

Depois de dar um gostinho do que estava por vir para o público com o lançamento da música “Bandida”, em agosto deste ano, a rapper Mac Julia lança, agora, seu EP “Mete Mac Vol. 1”. A cantora, que é um dos grandes nomes do trap nacional, traz o melhor do Rap e Hip-Hop para este novo projeto, que conta com sete faixas – dessas, cinco são inéditas – e feats de sucesso, com Pocah, Xamã e Lili AM.

O projeto já está disponível em todas as plataformas digitais.

A mineira, que conquistou a cena do trap nacional com sua história, começou a carreira nas rodas culturais de Belo Horizonte e nas batalhas de rua, onde o skate e a arte street reinam. Neste espaço, ela se entendeu como artista e mergulhou no processo criativo. Dona de mais de dois milhões de plays no Spotify, Mac Julia canta sobre suas vivências e sobre o que sente, transparecendo toda a força de sua trajetória como uma mulher preta, rapper e mãe. Neste novo EP, a artista traz um lado envolvente e sensual, mostrando intimidade e vulnerabilidade ao público.

Além das já citadas participações de Pocah, Xamã e Lili Am, o projeto também conta com feats de MC Luanna, Ajulia Costa, Bivolt e Duquesa. Sobre o novo álbum, ela conta: ‘’Estou muito feliz por finalmente apresentar esse projeto pro meu público. Me dediquei muito e mergulhei em partes muito profundas de quem eu sou para cantar. Além disso, contei com artistas incríveis que somaram demais e o resultado ficou maravilhoso. Espero que o público curta muito!’’