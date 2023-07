Paulo Mathias, da Jovem Pan, rebate discurso homofóbico do pastor André Valadão: “Às vezes as pessoas que querem combater a homossexualidade tem um gay dentro de si”

O apresentador ressalta que o discurso que foi feito pelo pastor não se trata de religião, mas sim de uma incitação ao ódio.

Habla mesmo! Amores, nesta terça-feira (040, durante mais uma edição do programa Morning Show, da Jovem Pan, o apresentador Paulo Mathias rebadou majestosamente o discurso de ódio e homofóbico que o pastor André Valadão fez recentemente.

Logo de cara, citando algumas frases que foram ditas pelo próprio evangélico, como: “Deus deixou o trabalho sujo para nós” e “se eu pudesse matava tudo e começava de novo, mas prometi que não posso”, o apresentador pede para que aqueles que estão apoiando o posicionamento de Valadão, lhe explique em qual teologia essas frases fazem o mínimo de sentido.

Continuando, Paulo enfatiza que a fala do religioso não se trata de religião, mas sim de uma incitação ao ódio, afirmando que, além de colocar em alvo uma comunidade que já é diariamente violentada no Brasil, ele também está fazendo um desserviço para os verdadeiros critãos.

“Essa declaração do pastor não se trata de religião; ela tem nome e sobrenome: é incitação ao ódio. Ele não apenas praticou a homofobia com suas palavras, mas também incitou a violência contra uma comunidade que já sofre muito preconceito aqui no Brasil. Isso foi uma incitação clara e um verdadeiro desserviço aos verdadeiros cristãos e evangélicos”, declarou o apresentador.

Por fim, ele chama o público do programa para fazer uma pequena reflexão sobre o caso, afirmando que em muitas das vezes, essas pessoas que ficam tentando combater a homossexualidade, na verdade estão dentro do armário, e pede para que a judtioça seja feita, de forma exemplar.

“Vale refletir aqui que aqueles que constantemente falam contra os gays, com a insistência em combater a homossexualidade, podem, muitas vezes, ter um gay dentro de si. Cabe essa reflexão a ser feita agora e que a justiça seja feita da forma mais exemplar possível, finalizou o funcionário da Jovem Pan.