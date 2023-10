Rapper Bad Bunny anuncia novo álbum para sexta-feira com teaser cinematográfico

Página do álbum no Spotify exibe 22 faixas, 21 delas intituladas “Fuego”. A última é o single “Un Preview”, lançado no dia 25 de setembro

O rapper porto-riquenho Bad Bunny anunciou o lançamento do seu quinto álbum solo, “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana” -“ninguém sabe o que vai acontecer amanhã”. O novo disco, que sucede “Un Verano Sin Ti”, do ano passado, vai ser lançado na sexta-feira, dia 13.

O anúncio do álbum veio por um teaser que mostra o cantor cruzando um grupo de paparazzis e entrando em um restaurante luxuoso, chamando a atenção dos presentes. Na legenda da publicação, o rapper avisa que “o dia mais esperado por muitos chegou”.

A página do álbum no Spotify exibe 22 faixas, 21 delas intituladas “Fuego”. A última é o single “Un Preview”, lançado no dia 25 de setembro.

Em uma entrevista ao portal americano Vanity Fair publicada em setembro, Bad Bunny havia comentado sobre o que estava produzindo após seu último álbum.

“Tenho me inspirado bastante na música dos anos 1970 -de gêneros diferentes, em espanhol e em inglês-, mas não sei se isso vai moldar minha música como um todo ou só uma música”, ele disse.

