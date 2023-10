Cantor sertanejo é detido após ser acusado de carbonizar ex-namorada

Na última sexta-feira (06), o cantor foi alvo de uma perseguição policial, da qual fugiu por meio de canavial.

Amores, recentemente vocês ouviram falar que o cantor João Vitor Malachias foi acusado de matar e carbonizar sua ex-namorada, a dentista Bruna Angleri? Pois bem, felizmente, neste domingo (08), o cantor de 40 anos foi detido, em um posto de gasolina, enquanto ia de Ribeirão Preto em direção a Goiás.

De acordo com a Polícia Militar, o crime teria acontecido no último dia 27 (setembro), onde Bruna foi severamente agredida. baleada no rosto e logo em seguida carbonizada, em sua própria residência, em um condomínio de alto padrão em Araras (SP).

Sendo considerado como o principal suspeito, o mandado de prisão temporária para o sertanejo foi emitido na última sexta-feira (06), quando houve também uma perseguição contra ele, pela rodovia Anhanguera (SP-310), da qual o cantor fugiu por meio de um canavial.