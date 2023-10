Brasília recebe show de Luísa Sonza em janeiro

Ingressos estão à venda a partir de R$ 60

Quando o assunto é música nacional, só se fala em Luísa Sonza nas últimas semanas. Com o lançamento recente do álbum “Escândalo Íntimo” e show de estreia da turnê no festival The Town, a cantora já tem data marcada para desembarcar em solo brasiliense e encantar os fãs do quadradinho com o novo repertório. A artista se apresenta na cidade em 20 de janeiro, na Arena BRB Nilson Nelson, e os ingressos já estão à venda pela plataforma Ingresse, com preços a partir de R$ 60. Será uma oportunidade imperdível de ver ao vivo novas faixas como “Carnificina” e “A Dona Aranha”, além de hits anteriores como “Sentadona”, “CAFÉ DA MANHÃ ;P” e “CACHORRINHAS”.

Com 18 músicas, “Escândalo Íntimo”, terceiro álbum de estúdio de Luísa, chegou às plataformas digitais no dia 29 de agosto e não saiu da boca do povo desde então. Repleto de faixas que representam uma viagem no interior da artista, o disco, que apresenta um trabalho mais maduro e conceitual, reúne parcerias com artistas do momento como Baco Exu do Blues, Duda Beat, Marina Sena e até uma parceria internacional com a cantora Demi Lovato em “Penhasco2”, continuação de uma faixa do álbum “Doce 22”. A collab, inclusive, rendeu uma participação especial no show de Demi no The Town.

“Escândalo Íntimo” se tornou a estreia de álbum mais reproduzida na história do Spotify Brasil, totalizando 15,6 milhões de streams. “Penhasco2”, por sua vez, atingiu o topo da lista de canções mais ouvidas na plataforma de música no Brasil, marcando a primeira vez que uma música estreou com 2 milhões de reproduções no Spotify Brasil, além de “Chico”, inspirada no atual namorado da cantora, que marcou presença no top 30 do Spotify Global. Mais três faixas do disco chegaram ao top 200 global e todas ranquearam no top 50 nacional, incluindo seis delas no top 10. O sucesso também se estendeu a grandes plataformas concorrentes, como Apple Music e Deezer.

Para o show em Brasília, além das novas canções do repertório, a expectativa é que a cantora volte a apostar em elementos que marcaram a apresentação no The Town, a exemplo do conceito que faz alusão ao céu e ao inferno, que adentra a proposta da nova turnê de Luísa, sem falar nas coreografias bem trabalhadas.

Os ingressos para o show no Ginásio Nilson Nelson estão disponíveis na Ingresse a partir das 12h do dia 14 de setembro, com três áreas disponíveis: Arquibancada (R$ 60), Cadeiras (R$ 120) e Área Premium (R$ 160). Meia-entrada disponível nas condições previstas em lei e mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Mais informações pelo Instagram @luisasonzabrasilia.

Serviço:

Luísa Sonza em Brasília 2024

Local: Ginásio Nilson Nelson, Eixo Monumental

Data: 20 de janeiro de 2024

Classificação indicativa: 16 anos; menor de 16 anos somente acompanhado por responsável legal

Ingressos a partir de R$ 60 no Ingresse: https://www.ingresse.com/luisa-sonza-brasilia-tour-escandalo-intimo

Mais informações: @luisasonzabrasilia