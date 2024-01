Racionais MC’s prepara novo álbum que deve chegar em 2024

Grupo deve lançar ainda este ano seu primeiro álbum de estúdio após uma década. Informação foi dada por um dos integrantes durante entrevista

2024 chega com a expectativa de lançamento do novo álbum de estúdio do grupo Racionais MC’s. Segundo KL Jay, DJ e integrante do quarteto, o lançamento deve ocorrer ainda este ano. A produção será a sucessora de “Cores e Valores”, lançado em 2014.

“Os Racionais estão com música nova aí, praticamente [com] o disco pronto. Vamos… não tem ainda uma data certa de lançamento, provavelmente vai ser em 2024”, disse o KL jay durante sua participação no podcast Projeto Rap Brasil, transmitido em novembro de 2023.

Últimos Lançamentos

Um dos últimos lançamentos do grupo foi uma nova versão da música “Mil Faces de um Homem Leal (Marighella)”, que foi lançada em 2017 e compõe a trilha sonora do filme “Marighella”.

Nos últimos anos, a banda também uma turnê que celebra os 30 anos de sua trajetória. Em 2023, ocorreu o lançamento do “Racionais 3 Décadas”, registro ao vivo do show do grupo em São Paulo que conta com alguns dos seus maiores sucessos, como os hits “Diário de um Detento” e “Vida Loka”.