Musa da Mocidade, Fernanda Passon é confundida com Cláudia Leitte em ensaio técnico na Sapucaí

Uma das musas da Mocidade Independente de Padre Miguel, Fernanda Passon não poupou no look para ensaio técnico da escola de samba, que aconteceu na Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo (07). O público da Sapucaí adorou o samba no pé da cirurgiã-dentista, mas a confundiu com Cláudia Leitte, que já foi rainha de bateria na escola.

A fantasia era sensual com bastante pele à mostra, com mais de 50 mil Swarovski e um costeiro com 900 penas de rabos de galo. O figurino, que custou 60 mil reais, era uma homenagem ao samba da escola, Pede Caju Que Dou… Pé de Caju Que Dá! chegou ao primeiro lugar da lista viral do Spotify.

“Minha inspiração foi o refrão viralizado do nosso samba enredo que diz :“A Mocidade é a cara do Brasil”. Como a Mocidade é uma das maiores escolas de samba do País, nada mais justo que juntar o amor que tenho pelo carnaval, pelo nosso Brasil e pelo belíssimo Samba Enredo 2024 – Pede Caju Que Dou… Pé de Caju Que Dá!”, Então eu e meu ateliê fizemos uma união, para homenagear em um figurino sensual, luxuoso e com muita brasilidade”, comenta.

Fernanda, que já estava ansiosa para a folia, continua:”O figurino está bem leve para eu me sentir mais à vontade e curtir muito minha estreia na Sapucaí”. Antes de brilhar na Mocidade, a cirurgiã-dentista foi rainha de bateria de escolas de samba do Espírito Santo, onde mora.