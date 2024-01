Rafinha Bastos sobre Wanessa Camargo no BBB: “Eu não quero mais problema pro meu lado”

Eita que Rafinha Bastos não ia perder a oportunidade de falar sobre a ida de Wanessa Camargo para o BBB. O humorista disse que não quer mais problemas do seu lado e que não pretende falar da cantora, afinal, ele já recebeu um processos dela em 2015 quando disse que comeria ela e seu bebê filho de Marcus Buaiz.

“Eu não quero mais problemas pro meu lado, mas você dificulta as coisas, mundo”, escreveu no Twitter, atual X.

Para quem não sabe, Wanessa abriu um processo contra o humorista quando ele comentou sobre o nascimento do seu primeiro filho com Marcus Buaiz e disse que comeria ela e seu bebê. O comentário foi feito no programa ‘CQC’ que terminou em 2015. Na ocasião, Rafinha perdeu na justiça e teve que pagar uma indenização de R$ 150 mil para ela, ao filho e a Marcus.