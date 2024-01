PH lança volume dois do projeto “Adega de Amores Lícitos”

Álbum tem referências à cena do trap em Salvador-BA

O segundo volume do projeto “Adega de Amores Lícitos” do trapper baiano PH estreou nas plataformas de streaming, via ONErpm, nesta sexta-feira, 19 de janeiro. O EP – lançado pela Nine Four Records, selo musical do jogador Anderson Talisca, que no hip hop atende pelo nome de Spark – tem em suas letras referências à cena de Salvador.

Ouça: https://onerpm.link/737051634183

O propósito do EP é imergir os ouvintes nas nuances dos amores e desafios cotidianos da vida a dois “especificamente aquele momento em que as relações acabam em bebidas e corações partidos, recaídas e erros”, como destaca o artista.

O projeto conta com quatro faixas, que, além do trap, carregam muitos elementos de R&B, sendo elas “Trava e mantém”, “Tudo”, o feat com Rafael Porrada – um dos principais compositores do selo – “Seu Tu”, além de “Última Vez”.

“Adegas Amores Lícitos, Vol 2” conta com composição de PH, a produção musical de TX, artes de Yoba e produção audiovisual e geral da Nine Four Records, incluindo Rafael Chahoud e Alisson Rodrigues, além de Geyson Barão na direção executiva.

PH, de apenas 18 anos, de Feira de Santana/BA, é uma das grandes promessas do selo Nine Four Records, que ainda conta com Jovem Dex, Ítalo Melo, entre outros. Antes do projeto “Adega Amores Líquidos”, o artista estreou nas plataformas com o single “Lebron”.