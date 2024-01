Humberto e Ronaldo lançam a versão completa de “Copo Sujo 3 (Ao Vivo em Brasília)

Produção estreou nas plataformas digitais, via ONErpm, na noite desta quinta-feira (18)

A dupla sertaneja Humberto e Ronaldo lançou na noite desta quinta-feira (18 de janeiro), em todas as plataformas de streaming, via ONErpm, além de audiovisual no YouTube, a versão completa de “Copo Sujo 3 (Ao Vivo em Brasília)”.

Gravado em um cenário que remetia a um boteco na ExpoAbra, na capital do país, o evento reuniu mais de vinte e cinco mil pessoas.

A atmosfera descontraída de um bar foi reproduzida no palco, proporcionando aos convidados a sensação de estarem em um ambiente festivo, com churrasco de espetinhos e cerveja à vontade.

“Copo Sujo 3” ainda apresenta uma seleção de sucessos retrô, ao longo de 17 faixas, como por exemplo o pout-pourri com “Ai Se Eu Te Pego” e “Sou Foda”. A faixa foco do lançamento é “Eu não Sou de Ninguém”.

Humberto & Ronaldo é uma dupla sertaneja conhecida pela alta qualidade sonora, de timbre único. Seus mais de 15 anos de carreira, trouxeram grandes sucessos, entre eles: “Romance”, “Chega Mais Pra Cá”, “Eu Vou Contar Pro Cêis”, “Só Vou Beber Mais Hoje”, “Dia De Sorte”, “Solteiro Sim”, “Não Fala Não Pra mim”, “Tchau Brigado” e outros.

Com mais de 2,2 milhões de inscritos e mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, a dupla bate mais de 1,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 731 mil seguidores, no Instagram.

“Copo Sujo 3” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm: https://onerpm.link/coposujo3