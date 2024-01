3º Festival Horizonte de Histórias celebra diversidade e abre espaço para novos contadores

Entre 22 de janeiro a 11 de fevereiro, contadores de histórias maiores de 18 anos, residentes no DF e Entorno, podem inscrever seus contos autorais

Em um cenário onde a magia dos contos se une à imaginação, estreia o 3º Festival Horizonte de Histórias. Com recursos do FAC – Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o projeto, que promove a materialização do desejo dos encontros para resgatar, reverenciar, festejar, se encantar e potencializar a arte da palavra, ocorrerá de 04 a 22 de março. Com inscrições abertas de 22 de janeiro a 11 de fevereiro, contadores de histórias maiores de 18 anos, residentes no DF e Entorno, podem participar individualmente ou em grupo, com apenas uma inscrição por participante. As inscrições podem ser feitas pelo site: site: https://horizontedehistorias.com/index.php/regulamento/.

Recepcionado pelos auditórios da Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante e do CEMI (Centro de Ensino Médio Integrado) do Cruzeiro, o projeto, idealizado pelo Instituto Cidade Céu em parceria com o Grupo Paepalanthus e com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, promete atrair uma diversidade de participantes, desde professores e estudantes até entusiastas da narrativa, reunindo todos em rodas de conversa, oficinas, residência artística e apresentações conduzidas pelos contadores de histórias selecionados.

Em seu terceiro ano, o Festival Horizonte de Histórias coloca a arte oral como eixo artístico e lúdico em uma intensa atividade com o público. Entre os objetivos do projeto, destacam-se a seleção de 24 apresentações por curadoria, incluindo 2 em escolas públicas, com transporte gratuito para os alunos. Além disso, quatro rodas de conversas serão realizadas, abordando temas como: Narrativas Orais, Literatura Negro-Brasileira Infantil e Juvenil, Gesto, Palavra e Memória, e Políticas públicas para o Contador de Histórias.

O evento também oferecerá três oficinas presenciais e uma online, abordando desde suportes plásticos para narrativas orais até a descolonização do olhar na literatura antirracista. Uma residência artística online, com o renomado grupo Tapetes Contadores de Histórias do Rio de Janeiro, proporcionará uma imersão de 15 horas para até 30 profissionais. Todas as atividades são gratuitas, garantindo a inclusão e democratização do acesso à cultura. A acessibilidade será assegurada com intérpretes de libras em todas as rodas online, além da disponibilização de audiodescrição.

A programação conta com residência artística conduzida por Gislayne Avelar Matos, oficinas ministradas por Kiusam de Oliveira, Telma Braga e Rose Costa, além de rodas de conversa envolvendo Adelaide Paula, Adélia Mathias, Raquel Moreira, Felipe Morais, Jorge Marinho, Aldanei Menegaz, Alessandra Roscoe, Flávia Ribas, Sissy Faveri, Ângela Barcelos e Queila Branco. O festival também contemplará sessões de contos em escolas públicas da Vila Planalto e da Candangolândia.

Serviço

Realização: Instituto Cidade Céu

3º Festival Horizonte de Histórias

Apoio: Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

Redes sociais: https://www.instagram.com/horizontedehistorias/

Atendimento à imprensa: [email protected]