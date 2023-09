“Papuzada – O Seu Pagotrap Preferido”: Papu lança primeiro DVD da carreira

Com seis faixas, o projeto disponibilizado é o primeiro bloco de “Papuzada”, guardando novas surpresas para o futuro

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, o cantor Papu adotou a missão de mesclar pagode e trap em um som que pode chamar de seu – e que compõe o seu primeiro DVD da carreira, “Papuzada – O Seu Pagotrap Preferido”, lançado nesta quarta (27). Com seis faixas, o projeto disponibilizado é o primeiro bloco de “Papuzada”, guardando novas surpresas para o futuro.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o primeiro DVD de Papu foi realizado através de uma parceria entre o artista, a Mousik e a M Records. Das seis músicas disponibilizadas, duas são inéditas, “Vou Te Levar”, parceria com MC Maneirinho, e “Seu Pagotrap Preferido”, que dá nome ao projeto.

As outras quatro faixas são regravações com uma nova roupagem, inclusive “Estrela Maior” e “O Meu Coração Tem Medo”, sucessos de Sorriso Maroto e Ferrugem. Além dessas, Papu também regravou o seu próprio hit, “RioCard”, com uma nova parceria de Scarp, e a faixa “Até O Final”, que traz os vocais de Caio Luccas, que também está em “Estrela Maior”.

Papu começou sua história na música nos shows do MC Maneirinho, como segunda voz, e aos poucos, foi evoluindo, lançando-se oficialmente no mercado em 2023. Para comemorar esse grande lançamento, parte de sua trajetória para sempre, o artista também estará lançando suas faixas do audiovisual no seu canal do YouTube: