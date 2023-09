Os últimos lançamentos musicais de setembro

Saiba como o mês de setembro preparou terreno para as novidades de outubro na seleção semanal do JBr

Setembro chega ao fim com lançamentos até o último instante. A colaboração de Valesca Popozuda com MC Kevin O Chris, Luísa Sonza lançando mais um clipe e o novo trabalho da Hevo84 são algumas das novidades da semana na música brasileira.

Marina Sena, Projota e a colaboração da banda Maneva com Juliette são outros destaques nessa seleção que o JBr preparou. Confira:

Valesca Popozuda e Kevin O Chris revivem a Gaiola

Valesca Popozuda e Kevin O Chris se uniram em ‘’Mó Negoção’’, que foi lançado na última terça (26). O single traz a estética e a sonoridade do funk dos anos 2000, que remete ao início da carreira da cantora na Gaiola das Popozudas.

Que tal ouvir Marina Sena?

Na última terça (26), Marina Sen lançou o clipe de “Que Tal”, música que faz parte do seu novo álbum, “Vício Inerente”. A faixa conta com a participação do rapper Fleezus e ultrapassa a marca de 7 milhões de plays no Spotify.

Jaloo quer te ver…

Lançada nesta quarta (27), “Quero te ver gozar” é a nova faixa da cantora Jaloo. A música fala sobre como pode ser difícil lidar com o prazer do outro após o término de um relacionamento e fará parte do próximo álbum da artista, com lançamento previsto para outubro.

Fazendinha Sessions chega à terceira edição

“Fazendinha Sessions #3 – Remix” é a terceira edição do projeto que tem como objetivo unir a tradição e o contemporâneo da música sertaneja. Ana Castela, João Carreiro, US Agroboy e Hungria Hip Hop são alguns dos nomes presentes no EP lançado nesta quinta (28).

Luísa Sonza sobe pelas paredes

Nesta quinta (28), Luísa Sonza lançou o clipe de “A Dona Aranha”, faixa que compõe “Escândalo Íntimo”, seu álbum mais recente. O disco bateu o recorde de melhor estreia de um álbum no Spotify, batendo 8,5 milhões de streams em menos de 24 horas.

Átila e o amor de carnaval

“Iaiá”, o quarto single do cantor e compositor baiano Átila, já está disponível nas plataformas digitais. Com um ritmo dançante e marcado pela percussão, a canção fala sobre a intensidade e a vida que há em um amor de carnaval.

Maneva e Juliette cantam Dilsinho

Nesta sexta (29), a banda Maneva disponibiliza seu novo single, “Péssimo Negócio”, com a participação de Juliette. Sim, “Péssimo Negócio”, aquela música do Dilsinho! A faixa faz parte do projeto audiovisual “Tudo Vira Reggae Ao Vivo”.

Projota e Budah chegam com coisa boa

Nesta sexta (29), Projota lança “Coisas da Vida” em parceria com a rapper Budah. Esse é o primeiro single do novo álbum do artista, previsto para o último trimestre de 2023 e que também terá as participações de Mumuzinho e Priscilla Alcantara.

Nizz ao vivo

Nesta sexta (29), o cantor e compositor Nizz apresenta o EP “Lugares Ao Vivo”. O trabalho conta com as colaborações de Vic Brow e Mahmundi.

Hevo84 e seu retorno ‘invencível’

Destaque nos anos 2000, a banda Hevo84 lançou o EP “Invencível”. Lançada nesta sexta (29), o trabalho conta com as faixas “Me Ajude a Viver” e “Diga Nada”.