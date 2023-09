Makossa e Porão do Rock são destaque na Agenda Brasília

Além do Festival Makossa e do Porão do Rock, que vão rolar no Plano Piloto, tem muita festa espalhada pelas RAs

O fim de setembro reserva para o brasiliense festivais já tradicionais da capital. Neste fim de semana, tem Makossa celebrando os 50 anos do hip hop, e o Porão do Rock, que chega a 25 anos de vida e se consagra como um dos maiores eventos do país. Ambas as festas contarão com nomes locais nacionais em muitos dias de festa!

Além da Makossa e do Porão do Rock, que vão rolar no Plano Piloto, tem muita festa espalhada pelas regiões administrativas. Planaltina, por exemplo, recebe o Sesc+Sertanejo, com Israel & Rodolffo, de graça. Em Santa Maria, no Rancho Bakuk, tem rap e som automotivo com Hungria e Deboxe.

Quer mais opções? Tem ainda show de Marisa Monte, Péricles, Chrystian (da dupla com Ralf) e muito mais. Confere aí:

Makossa

O Festival Makossa vai celebrar os 50 anos do hip hop em grande estilo neste sábado (30) e domingo (1º). Serão mais de 25 atrações passando pelo palco da festa, montado na Galeria dos Estados. Vai ter artista local, nacional e internacional! O DJ Craze, por exemplo, vem dos EUA para show no sábado; no mesmo dia, tem Miya B (SP), Dumbo (SP) e Viaduto de Madureira DJ Set (RJ), além de Kashuu, Bell Lins, OG.L e muito mais.

Já no domingo, Pathy Dejesus, Luísa Viscardi e Bourog desembarcam diretamente de São Paulo. Dentre os nomes locais, estão os consagrados 3 um Só, Murica, Nenzin MC, Hugo Drop, entre vários outros.

Ingressos a partir de R$ 20 no Furando a Fila.

Festival Makossa 2023

30 de setembro (sábado), das 18h às 5h; e 1º de outubro (domingo), das 16h à 1h

Local: Galeria dos Estados – SBS, qd. 2, loja 46, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 20 no Furando a Fila.

Mais informações: @makossabsb

Porão do Rock – 25 Anos

Uma das maiores festas de rock n’roll do país completa 25 anos neste fim de semana! O Porão do Rock 2023 acontece de sexta (29) a domingo (1º), com atrações locais e nacionais, como de costume. Dead Fish, CPM 22, Raimundos, Joe Silhueta, Céu, Luísa e os Alquimistas são algumas das atrações. A festa rola lá no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), com ingressos a partir de R$ 55 na Bilheteria Digital.

PDR 25 Anos

Sexta, sábado e domingo (29 e 30 de setembro e 1º de outubro)

Shows a partir de 18h na sexta; 17h no sábado; e 16h no domingo

No Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) – SDC, lote 02, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 55 na Bilheteria Digital

Confira a programação completa

Mais informações: @poraodorock

Trio de mina no Palco Brasil!

Após três shows de Arnaldo Antunes no teatro da Caixa Cultural Brasília, o festival Palco Brasil se encerra neste fim de semana com shows de Mariana Aydar, Karol Conká e Tulipa Ruiz, respectivamente nos dias 29 e 30 de setembro, e 1 de outubro, às 20h (sexta e sábado) e 19h (domingo). A festa rola lá no teatro da Caixa Cultural (SBS, qd. 4), com ingressos à venda na bilheteria física e no site Bilheteria Cultural.

Mariana Aydar, Karol Conká e Tulipa Ruiz no Festival Palco Brasil

29 e 30 de setembro e 1 de outubro (sexta a domingo)

Horário: sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Teatro da Caixa Cultural Brasília – SBS, quadra 4 s/n, lotes 3 e 4, Asa Sul, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 15 na Bilheteria Cultural

Sessões com acessibilidade

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: (61) 3206-9448

Quadradinho do Péricles

O pagode de sexta (29) é com o Pericão! O cantor se apresenta no Bothanic, a partir das 21h — os portões abrem às 19h. A Funn Entretenimento, organizadora do evento, promete mais um convidado na noite, cujo nome não havia sido anunciado até a última atualização deste texto. Quem será? Os ingressos custam a partir de R$ 80 + taxas no Ingresse.

Quadradinho do Péricles

Sexta-feira, 29 de setembro

A partir das 21h (portões abrem às 19h)

Bothanic – Setor de Clubes Sul, conjunto 17, ao lado do restaurante Rubaiyat

Ingressos a partir de R$ 80 + taxas no Ingresse

Mais informações: @espacobothanic @funnentretenimento

Marisa Monte em dose dupla

A cantora Marisa Monte se apresenta nesta sexta (29) e sábado (30) em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Além das canções do disco Portas, lançado em 2021, o repertório do show inclui hits marcantes da carreira da artista, como ‘Beija Eu’, ‘Bem Que Se Quis’, ‘Depois’, ‘Na Estrada’ e muitos outros.

Marisa Monte em Brasília

Datas: 29 e 30 de setembro

A partir das 21h30

Local: Auditório Máster do Centro de Convenções Ulysses

Ingressos a partir de R$ 200 na Bilheteria Digital

Classificação Indicativa: 14 anos

Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990

Hungria no Rancho Bakuk

O rapper Hungria tem show marcado praticamente em casa neste sábado (30), a partir das 22h. Criado na Cidade Ocidental-GO, o artista se apresenta no Rancho Bakuk (BR-040), ao lado da nº 1 em som automotivo, a Deboxe. Ingressos a partir de R$ 90 + taxas no Furando a Fila.

Deboxe 14 Anos + Hungria

Sábado, 30 de setembro

A partir das 22h

No Rancho Bakuk – BR-040, km. 07, condomínio de chácaras Ana Maria, chácara 02

Ingressos a partir de R$ 90 + taxas no Furando a Fila

Mais informações: @ranchobakuk

Israel & Rodolffo em Planaltina

Planaltina-DF vai receber, no próximo dia 30, a 1ª edição do projeto Sesc+Sertanejo, com a dupla Israel & Rodolffo como atração principal. O evento gratuito será realizado no local que, em breve, abrigará a nova unidade do Sesc-DF. Na programação, além dos goianos, estão a cantora Lia Almeida e a dupla Willian e Deivid.

A entrada é franca, mas o ingresso deve ser retirado na sede da Administração de Planaltina ou na unidade do Sesc Presidente Dutra, localizada no Setor Comercial Sul.

Sesc + Sertanejo

Sábado, 30 de setembro

A partir das 17h

Local: Estância Mestre D’Armas, às margens da BR-020 ​(ao lado da Construcom)

Entrada franca, com retirada na Administração de Planaltina ou no Sesc Presidente Dutra

Mais informações: www.sescdf.com.br

Chrystian e seus sucessos

O cantor sertanejo Chrystian se apresenta na Fazenda Churrascada Brasília neste sábado (30/09), a partir das 20h. Conhecido pela dupla Chrystian & Ralf, o artista segue carreira solo desde 2021. Desde então, ele lançou o EP Minha História, com singles como “Não Dá Pra Ficar Assim” e “Se Eu Bebo Eu Choro”. Mas, sem dúvida, a noite vai contar com hits como “Nova York”, “Cheiro de Shampoo”, “Trato é Trato”, “Oito Segundos”, “Desejo de Amar” e muitos outros. A entrada será mediante reservas de mesas, a serem feitas através do número (61) 98175-3365. Sujeito a lotação.

Chrystian

Sábado, 30 de setembro

A partir das 20h

Fazenda Churrascada Brasília – Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2 (no Clube de Golfe), Asa Sul, Brasília-DF

Reservas e mais informações: (61) 98175-3365