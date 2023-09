Sabadão do Forró chega à Feira Central de Ceilândia neste sábado (30)

Com apoio da Secretaria de Cultura, o projeto vai até o último sábado de 2023

A Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal (Asforró-DF) anuncia o Sabadão do Forró, um festival que celebrará a rica e vibrante cultura nordestina na cidade de Ceilândia. Com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec), o projeto tem início no neste sábado (30), a partir das 9h, e vai até o último sábado do ano. Com mais de 50 trios de forró pé de serra raiz se apresentando, o evento é uma celebração cultural que exalta o ritmo que se consagrou como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Entre as atrações confirmadas para este primeiro sábado, estão os trios Nêga Maluka, Guaraciaba, Anastácio Oliveira & Trio Forró Pra Nóis, Forró BjÚ e Malucos por Forró.

Marques Célio, presidente da Asforró-DF, compartilhou suas expectativas para o evento: “De volta às feiras do DF, o ‘Sabadão do Forró’ é um verdadeiro presente para nossa comunidade. É manter viva e pulsante a nossa identidade, a identidade alegre da cultura nordestina, em um momento de alegria e de preservação de nossas raízes culturais.”

Serviço

Sabadão do Forró

Todos os sábados de 2023

Local: Feira Central de Ceilândia – CNM 2 – Ceilândia Centro

Entrada franca

Mais informações: @asforrodf