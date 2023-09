Itapoã realiza Parada do Orgulho LGBT

Concentração será na quadra de esportes da QD 01, a partir das 14 horas, com diversas atrações para toda comunidade

O circuito de paradas do projeto LGBT em Ação chega ao Itapoã (DF) para apoiar a realização da 5ª Parada do Orgulho LGBT. A manifestação acontece neste domingo (01/10) com animação de DJs e Drags, além de simpatizantes. A concentração será na quadra de esportes da QD 01, a partir das 14 horas.

A Parada faz parte do projeto LGBT em Ação, uma realização da Cooperativa Central Base de Apoio do Sistema Ecosol no DF, com o apoio cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e conta com a colaboração do Instituto de Promoção do Desenvolvimento Humano (INPDH), uma organização da sociedade civil dedicada à promoção dos direitos humanos.

A 5ª Parada do Orgulho LGBT do Itapoã é um evento aberto a todas as pessoas que desejam participar. Encorajamos todos a se vestirem com suas cores do arco-íris, a trazerem bandeiras e cartazes de apoio, e a se unirem à celebração da diversidade e da igualdade.

Trilha de lutas

No dia 17/09 (domingo), o projeto realizou a 10ª Parada LGBT de Planaltina-DF, que reuniu diversas pessoas e trouxe para as cidades muita cor e luta. Cada celebração contou com performances artísticas que iluminaram e enriqueceram os eventos públicos dedicados a combater o preconceito, espalhando a alegria e contribuindo para tornar nossas cidades mais vibrantes e diversificadas.

Acompanhe o calendário das próximas paradas:

01/10 – 5° Parada do Orgulho LGBT do Itapoã

29/10 – 14° Parada do Orgulho LGBT de Ceilândia

05/11 – 5° Parada do Orgulho LGBT de Brazlândia

12/11 – 8° Parada do Orgulho LGBT de Samambaia

29/11 – 2° Parada do Orgulho LGBT do Riacho Fundo II