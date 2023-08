Novidades na música esquentam a semana dos brasileiros

Os destaques entre as últimas novidades são Juliette, com o álbum “Ciclone”; o impactante clipe da Luísa Sonza; e o lançamento ao vivo da Ludmilla

Durante a semana, deu para sentir um aumento na temperatura em vários estados do país, né?! O clima quente sempre dá um ânimo a mais para ouvir uma boa música. E os lançamentos da semana vêm nesse sentido.

Os destaques entre as últimas novidades são Juliette, com o álbum “Ciclone”; o impactante clipe da Luísa Sonza; e o lançamento ao vivo da Ludmilla. Thiaguinho, Matheus & Kauan, Léo Santana e outros artistas também têm lançamentos para te ajudar a curtir o calorão e o clima de verão fora de hora. Confira a seleção de novidades semanal do JBr:

Carol Biazin

“Ligações de alma”, lançada na última terça (22), é a nova música de Carol Biazin em parceria com Baco Exu do Blues. A faixa utiliza elementos do pop para falar de sentimentos como medo, raiva e ressentimento, comuns em términos de relacionamentos.

Luísa Sonza

Luísa Sonza lançou, nesta quarta (23), o clipe de “Principalmente Me Sinto Arrasada”, que é o segundo single do álbum “Escândalo Íntimo”, que deu o que falar nas redes sociais. Tanto a letra da música quanto o vídeo possuem elementos que transmitem o sufocamento, sensação de fracasso e o desespero de uma crise de ansiedade, problema que a artista já declarou que é presente em sua vida.

Ludmilla

Após chamar a atenção da internet com fotos sensuais e ousadas, Ludmilla lançou “Sintomas de Prazer”. Essa foi a estratégia de divulgação da música que faz parte do projeto audiovisual Vilã Live, um EP com seis faixas ao vivo em cenários intimistas.

Juliette

Nesta quinta (24), Juliette lançou o segundo álbum de sua carreira, chamado “Ciclone”. O trabalho conta com as participações de Marina Sena, Dilsinho, João Gomes e Nairo e fala sobre como a destruição é um meio para se reinventar.

Zéza

Nesta quinta (25), o cantor Zéza lançou “Jesus e o Orixá”, em parceria com Roberto Azevedo. Com inspiração na sonoridade de “Levitating”, de Dua Lipa, a faixa fala sobre o racismo religioso e busca dar visibilidade à cultura negra e LGBTQIAPN+.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Naessa

Na última semana, a cantora Naessa lançou “Promessinha” em parceria com MC Don Juan. Apesar de serem de gêneros musicais diferentes, os artistas possuem vozes marcantes que potencializam a combinação de funk e sertanejo presente na faixa.

Urbanamente

Lançada na última semana, “Anjos e Ancestrais” é a faixa que resultou da colaboração entre Budah, Cynthia Luz, Elana Dara, Billy Billy, Riff Beats e Jay Kay. O trabalho faz parte do projeto “Urbanamente” e está disponível nas plataformas de áudio.

Thiaguinho

Nesta sexta (25), Thiaguinho lança o EP “Tardezinha no Mineirão”. O repertório é nostálgico e traz sucessos do samba e do pagode dos anos 2000, bem como músicas da carreira solo do cantor.

Matheus & Kauan

Matheus & Kauan apresentam, nesta sexta (25), a segunda parte do projeto “Basiquinho 2”. O clipe de “Só Toca Quem Sabe” está disponível nas plataformas digitais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Léo Santana

Nesta quinta (25), Léo Santana disponibilizou “Golzinho Vermelho”. Com participação de Nattan, a faixa faz parte do projeto mais recente do cantor, chamado “Sofrência Ou Fuleragem? – Ao Vivo / Vol.1”.