Grande Prêmio do Cinema Brasileiro coroa ‘Marte Um’

A Academia Brasileira de Cinema realizou na noite desta quarta-feira (23) a entrega do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, principal premiação dedicada aos filmes nacionais. O evento aconteceu na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

O longa “Marte Um”, de Gabriel Martins, foi o grande campeão da noite. A produção da Filmes de Plásticos recebeu o prêmio de melhor longa-metragem de ficção e em mais sete categorias, incluindo direção, fotografia, roteiro original, montagem e som.

A noite também concedeu múltiplos prêmios a “A Viagem de Pedro” e “Pluft, o Fantasminha”. O primeiro, cinebiografia de Dom Pedro I dirigido por Laís Bodanzky, recebeu os Grande Otelo de direção de arte, figurino e maquiagem. Já o filme infantil de Rosane Svartman levou para casa os troféus de efeitos visuais e filme infantil.

Nos prêmios de atuação, Dira Paes recebeu o prêmio de melhor atriz por “Pureza”, e Adriana Esteves levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante por “Medida Provisória” —o único para o filme de Lázaro Ramos na noite, depois de receber 15 indicações. Carlos Francisco e Cícero Lucas, de “Marte Um”, foram agraciados com os troféus de ator e ator coadjuvante.

Produções internacionais também saíram vencedoras na noite. Enquanto “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre, levou melhor filme íbero-americano, “Elvis” acabou coroado com o prêmio de filme internacional.

Nas categorias dedicadas às séries, “Manhã de Setembro”, pela segunda temporada no Prime Video, e a minissérie “Pacto Brutal”, da HBO Max, venceram respectivamente os prêmios de ficção e documentário.

A noite ainda homenageou o documentário, conferindo um prêmio especial a Amir Labaki, fundador e curador do festival É Tudo Verdade. O cineasta Vladimir Carvelho também foi agraciado pelo Grande Prêmio deste ano.

Veja abaixo a lista completa de indicados e vencedores do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro deste ano.

MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO

“A Viagem de Pedro”

“Eduardo e Mônica”

“Marte Um”

“Medida Provisória”

“Paloma”



MELHOR DOCUMENTÁRIO EM LONGA-METRAGEM

“A Jangada de Welles”

“Amigo Secreto”

“Clarice Lispector – A Descoberta do Mundo”

“Kobra Auto-Retrato”

“O Presidente Improvável”



MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO PELO VOTO POPULAR

“Bem-Vinda a Quixeramobim”

“Jesus Kid”

“O Clube dos Anjos”

“Papai é Pop”

“Vale Night”



MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL

“Alice dos Anjos”

“Alice no Mundo da Internet”

“DPA 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo”

“Pequenos Guerreiros”

“Pluft, o Fantasminha”



MELHOR LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

“Além da Lenda – O Filme”

“Meu Amigãozão – O Filme”

“Meu Tio José”

“Tarsilinha”

“Tromba Trem – O Filme”



MELHOR DIREÇÃO

Gabriel Martins, por “Marte Um”

Laís Bodanzky, por “A Viagem de Pedro”

Marcelo Gomes, por “Paloma”

René Sampaio, por “Eduardo e Mônica”

Rosane Svartman, por “Pluft, o Fantasminha”



MELHOR PRIMEIRA DIREÇÃO DE LONGA-METRAGEM

Angelo Defanti, por “O Clube dos Anjos”

Bruno Torres, por “A Espera de Liz”

Caio Blat, por “O Debate”

Carolina Markowicz, por “Carvão”

Lázaro Ramos, por “Medida Provisória”



MELHOR ATRIZ

Alice Braga, por “Eduardo e Mônica”

Andréa Beltrão, por “Ela e Eu”

Dira Paes, por “Pureza”

Kika Sena, por “Paloma”

Marcélia Cartaxo, por “A Mãe”



MELHOR ATOR

Alfred Enoch, por “Medida Provisória”

Antonio Pitanga, por “Casa de Antiguidades”

Carlos Francisco, por “Marte Um”

Cauã Reymond, por “A Viagem de Pedro”

Gabriel Leone, por “Eduardo e Mônica”



MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Adriana Esteves, por “Medida Provisória”

Camila Márdila, por “Carvão”

Camilla Damião, por “Marte Um”

Drica Moraes, por “As Verdades”

Helena Ignez, por “A Mãe”



MELHOR ATOR COADJUVANTE

André Abujamra, por “O Clube dos Anjos”

Augusto Madeira, por “O Clube dos Anjos”

Cícero Lucas, por “Marte Um”

Emicida, por “Medida Provisória”

Flávio Bauraqui, por “Medida Provisória”



MELHOR FOTOGRAFIA

Adrian Teijido, por “Medida Provisória”

Felipe Reinheimer, por “Pureza”

Gustavo Hadba, por “Eduardo e Mônica”

Leonardo Feliciano, por “Marte Um”

Pedro J. Marquez, por “A Viagem de Pedro”

Pepe Mendes, por “Carvão”



MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Bruno Torres e Simone Iliescu, por “A Espera de Liz”

Carolina Markowicz, por “Carvão”

Gabriel Martins, por “Marte Um”

Laís Bodanzky, por “A Viagem de Pedro”

Marcelo Gomes, Armando Praça e Gustavo Campos, por “Paloma”



MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Aly Muritiba, por “Jesus Kid”

Angelo Defanti, por “O Clube dos Anjos”

Jorge Furtado e Guel Arraes, por “O Debate”

Lusa Silvestre, Lázaro Ramos, Elisio Lopes Jr. e Aldri Anunciação, por “Medida Provisória”

Matheus Souza, Claudia Souto, Jessica Candal e Michele Frantz, por “Eduardo e Mônica”



MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

Adrian Cooper, por “A Viagem de Pedro“

Fernanda Carlucci, por “O Clube dos Anjos”

Marcos Pedroso, por “Paloma”

Rimenna Procópio, por “Marte Um”

Tiago Marques, por “Eduardo e Mônica”

Tiago Marques, por “Medida Provisória”



MELHOR FIGURINO

Alex Brollo, por “Medida Provisória”

Gabi Campos, por “Paloma”

Marina Sandim, por “Marte Um”

Marjorie Gueller, Joana Porto e Patrícia Dória, por “A Viagem de Pedro”

Valeria Stefani, por “Eduardo e Mônica”



MELHOR MAQUIAGEM

Adriano Manques, por “Medida Provisória”

Amanda Mirage, por “O Clube dos Anjos”

Auri Mota, por “Eduardo e Mônica”

Donna Meirelles, por “Paloma”

Mari Figueiredo e Cacá Zech, por “Pluft, o Fantasminha”

Tayce Vale e Blue, por “A Viagem de Pedro”



MELHORES EFEITOS VISUAIS

“A Viagem de Pedro”

“Marte Um”

“Jesus Kid”

“A Espera de Liz”

“Medida Provisória”

“Pluft, o Fantasminha”



MELHOR MONTAGEM

Diana Vasconcellos, por “Medida Provisória”

Eduardo Gripa, por “A Viagem de Pedro”

Livia Arbex, por “O Clube dos Anjos”

Marcelo Moraes, por “Pureza”

Thiago Ricarte e Gabriel Martins, por “Marte Um”

MELHOR SOM

“Pluft, o Fantasminha”

“A Espera de Liz”

“Alemão 2”

“Medida Provisória”

“Marte Um”



MELHOR TRILHA SONORA

André Abujamra, por “O Clube dos Anjos”

Daniel Simitan, por “Marte Um”

Nelson Soares e Marcos Moreira, por “Paloma”

Pedro Guedes, Fabiano Krieger e Lucas Marcier, por “Eduardo & Mônica”

Plínio Profeta, Rincon Sapiência e Kiko De Sousa, por “Medida Provisória”



MELHOR FILME ÍBERO-AMERICANO

“1976” (Chile e Argentina)

“Argentina, 1985” (Argentina)

“As Bestas” (Espanha)

“La Jauría” (Colômbia)

“Restos do Vento” (Portugal)



MELHOR FILME INTERNACIONAL

“1982” (Líbano)

“A Mulher Rei” (EUA)

“Avatar: O Caminho da Água” (EUA)

“Boa Sorte, Leo Grande” (Reino Unido)

“Elvis” (EUA)

“Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” (EUA)

“Top Gun: Maverick” (EUA)



MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

“A Menina Atrás do Espelho”

“Em Busa da Terra-Música Prometida”

“Meu Nome é Maalum”

“Nonna”

“O Senhor do Trem”



MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM

“A Última Praga de Mojica”

“Carta Para Glauber”

“Peixes Não se Afogam”

“Território Pequi”

“Trópico de Capricórnio”



Melhor curta-metragem de ficção

“Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo”

“Big Bang”

“Fantasma Neon”

“Infantaria”

“Sobre Amizade e Bicicletas”

“Último Domingo”



MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE ANIMAÇÃO

“Cordélicos” (1ª temporada)

“O Show da Luna” (7ª temporada)

“Passagens da Independência” (1ª temporada)

“Vamos Brincar com a Turma da Mônica” (1ª temporada)

MELHOR SÉRIE DOCUMENTAL BRASILEIRA

“Em Casa Com os Gil” (1ª temporada)

“Lei da Selva – A História do Jogo do Bicho” (1ª temporada)

“O Caso Celso Daniel” (1ª temporada)

“Pacto Brutal – O Assassinato de Daniela Perez” (1ª temporada)

“PCC – Poder Secreto” (1ª temporada)



MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE FICÇÃO

“Bom Dia, Verônica” (2ª temporada)

“Manhãs de Setembro” (2ª temporada)

“Rota 66 – A Polícia que Mata” (1ª temporada)

“Sob Pressão” (5ª temporada)

“Turma da Mônica – A Série” (1ª temporada)