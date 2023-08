Will Smith compartilha trabalho de artista brasileiro

O ator norte-americano compartilhou e elogiou o trabalho em que o artista goiano homenageia “Um Maluco no Pedaço”

Na última quarta (24), o artista goiano Fábio Gomes Trindade recebeu uma ótima surpresa. Um de seus trabalhos foi repostado por Will Smith em seu perfil no Instagram, onde o ator elogia a arte em grafite que homenageia “Um Maluco no Pedaço”.



“Wow! @fabiogomestrindade, fico honrado e sempre impressionado com seu trabalho! Eu amo a beleza que você traz para as ruas de Goiás. E aí, Brasil?”, escreveu Will, além de compartilhar o processo de criação e outras artes de Fábio.

Foto: Reprodução/Instagram

“Tô muito emocionado”, comentou o artista plástico natural de Trindade, Goiás, na publicação e logo foi acompanhado por outros brasileiros que também estavam felizes com o alcance do trabalho.

“De Goiás para o mundo”, disse uma seguidora. “Um grande talento para chamar de nosso”, disse outra e “Mais uma obra perfeita para colorir ainda mais nossa cidade de Trindade-GO!”, elogiou um terceiro.



Outros artistas internacionais também já elogiaram o trabalho de Fábio, como como Slash (guitarrista do Gun’s N’ Roses), a atriz Viola Davis e a rapper Card B. Uma de suas obras mais conhecidas é a imagem de uma menina com o cabelo de flores de um Bougainville, inspirada na modelo mirim Egypt Sarai.