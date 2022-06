No clima do Dia dos Namorados, Gaab lança single romântico “Aliança” em feat inédito com Maiara & Maraisa nesta quarta (08)

Canção, que já está disponível nas plataformas de áudio pela Som Livre, foi escrita pelo cantor há 7 anos, quando pediu a atual esposa em namoro

Tem clima de romance no ar! Aproveitando a semana do Dia dos Namorados, o cantor Gaab lança nesta quarta-feira, 8 de junho, seu novo single “Aliança”. A canção, que tem tudo para cativar os corações apaixonados, conta ainda com um feat super especial com a dupla Maiara & Maraisa, e já está disponível em todas as plataformas de áudio pela Som Livre – ouça aqui . A nova faixa conta também com um videoclipe, disponibilizado no canal da GR6 no YouTube – assista aqui .

Sobre a mensagem da faixa, o artista comenta: “O casamento é uma nova fase, uma nova aliança, e é exatamente sobre o que essa música fala”. E nada melhor para inspirar o amor do que uma história real. “Essa música é sobre um momento muito especial da minha vida. Eu compus quando tinha 16 anos e fui pedir a Michelle (atual esposa do cantor) em namoro. Eu queria falar sobre aliança para impressionar ela, fazer uma coisa diferente, e eu quis usar meu super poder pra isso, que é a música”, conta Gaab. “Então fiz essa canção pensando na nossa relação. E o que me deixa mais feliz é que a inspiração era tão real que estamos juntos há sete anos, e hoje temos a nossa filha. Nós realmente levamos a letra a sério (risos). Era pra ser um pedido de namoro só, mas ficou muito mais sério do que eu imaginei”, completa.

Evidenciando cada vez mais sua versatilidade, Gaab traz para “Aliança” uma sonoridade pop-sertaneja, responsável por embalar a história de amor descrita na música. Contando sobre um casal que planeja uma vida a dois, com o refrão “E pra começar essa história direito / te trouxe essa aliança, quero saber se você também quer / dividir comigo este sonho perfeito / que só irá ser perfeito se comigo você estiver”, que Gaab e as irmãs se revezam para cantar, a parceria musical traz à tona o melhor dos artistas na combinação de seus timbres, sem deixar de lado as particularidades de cada um.

Com seus últimos lançamentos mais próximos do segmento de música urbana – como a recém lançada “Não Se Apavora”, ao lado de MC Hariel -, engana-se quem pensa que esta é a primeira vez que o cantor se aventura pela música sertaneja. Ao lado da saudosa Marília Mendonça, a eterna rainha da sofrência, Gaab ostenta o hit “Intenção”, lançado em 2019, cujo clipe já conta com mais de 367 milhões de views no YouTube.

Sobre as expectativas para o lançamento, Gaab evidencia mais uma vez seu lado romântico. “Eu espero que essa música realmente faça parte da vida das pessoas, que seja um testemunhal para quem quer pedir alguém em casamento e não encontrou as palavras certas. Espero que essa canção marque bons momentos.”, conclui o artista.