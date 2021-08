Nathália Cavalcante, ex-participante do The Voice, lança novo single

A música “Silêncio” vai estar disponível em todas as plataformas digitais no próximo dia 30 de agosto

A arte tem sido um alívio para muitos nesse tempo de incertezas. Mesmo em meio ao cenário atual de dificuldades e retomadas, artistas brasilienses têm se reinventado e emocionado o público com suas músicas. Inspirada nas experiências vividas na pandemia, depois de oito anos, a cantora de Brasília Nathália Cavalcante, que já fez parte do time do The Voice Br em 2016, lança o single autoral: “Silêncio”. Os fãs vão poder curtir o novo hit nas plataformas digitais e no YouTube a partir do dia 30 de agosto.

Além de participar do reality show musical, a cantora brasiliense também já compartilhou o palco com Eduardo Lages, maestro do rei Roberto Carlos, e conta com mais de dez anos de carreira. E segundo Nathália, o novo single, criado e produzido em parceria com a Girassol Studios, dos artistas Jonathas Pingo e Ana Lélia, é mais uma realização profissional nesse momento tão delicado.

“Foi um caminho divertido e realizador o passo a passo da criação. Acredito que música é cura, transformação, aconchego e abraço. É isso que minha nova música “Silêncio” representa para mim e espero que seja um ponto luz para quem ouvir também. Além disso, tive muitos parceiros queridos que apoiaram meu novo projeto, como as farmácias MediVida”, afirma a artista.

Para este lançamento, a cantora ressalta que as expectativas são as melhores. “Essa música foi escrita completamente sincera e pautada nas minhas experiências. A canção é sobre se encontrar e estar bem consigo mesma. Minha inspiração foi este momento delicado que estamos passando diante da Covid-19. Eu tive que me reinventar, cuidar de mim, de quem está em meu coração mais do que nunca. Além de claro, focar nos meus sonhos”, explica.

Lançamento do single Silêncio

Data: 30 de agosto

Hora: a partir das 19

Onde: Todas as plataformas digitais e YouTube

Canal: https://www.youtube.com/user/nathaliacantora

Pré-save: https://onerpm.link/342577344375