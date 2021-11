Sensação do trap-funk fluminense, MD Chefe se apresenta em Brasília nesta sexta-feira (19)

Festival Blend traz ainda os shows de Sant, Dumas, Dom Laike, Odara Mello, Dj A e Dj Caio Hot

Moda casual de luxo! MD Chefe está chique e confortável às vésperas de sua primeira apresentação em Brasília, nesta sexta-feira (19). O rapper irá cantar as músicas do álbum Atg Tape, primeiro da carreira e um sucesso em todas as plataformas de streaming.

Nascido na comunidade do Fallet-Fogueteiro e conhecido por sua voz grave, até mesmo sensual, MD veio para ganhar o coração dos brasileiros, e já chega a 1,4 milhão de seguidores no Instagram e 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Aos 21 anos, MD Chefe integra a lista de grandes artistas da cena do rap e do trap que irão subir ao palco para fazer a festa dos brasilienses no Festival Blend, no Minas Brasília Tênis Clube, a partir das 19h.

Sobre o Festival Blend

Os sócios Fernando Lucas e Yuri Michelena, donos da Nova Alquimia (empresa que produz o festival), jogam a expectativa do evento, que começou a ser idealizado ainda na pandemia, para cima. “O projeto já nasceu gigante, e nosso principal objetivo é que as pessoas saiam de lá melhores do que quando chegaram, envolvendo corpo, mente e espírito”, destacou Fernandes.

O festival, que começou como uma aposta para o lançamento do álbum “Rap dos Novos Bandidos”, do músico carioca Sant, agora conta com uma lista de outros renomados artistas da cena local e nacional, como o rapper Murica, cria das batalhas de rap de Brasília que conquistou o respeito e admiração de seus fãs por suas letras que mesclam poesia a consciência de classe.

Outro ponto alto da noite é a estreia do rapper local Dumas. “Ele vem se destacando com um trabalho impecável, unindo toda sua bagagem como músico e instrumentista, e é uma grande aposta da nova geração da música no Brasil”, avaliou o sócio da Nova Alquimia.

O Festival conta ainda com a presença de nomes como Dom Laike, Odara Mello, Dj A e Dj Caio Hot, além de stands, apresentações de dança, concurso de talentos, batalha de rimas, grafite, salão de beleza voltado para a cultura afro e muito mais. O produtor avalia que, para aproveitar toda a experiência, é importante chegar cedo!

A equipe da Nova Alquimia afirma que o festival vai trazer para o público o que há de melhor da cultura hip-hop. Eles também lembram que a pandemia ainda não acabou: “Estamos organizando com bastante cuidado este evento, vale destacar que nós vamos seguir todos os protocolos de segurança contra a Covid-19”.

A produtora

A Nova Alquimia é um ponto de cultura social e colaborativo localizado no Valparaíso com foco em atividades artísticas e culturais. A Companhia é responsável por projetos importantes no DF e entorno. A produtora atua além dos eventos, fomentando a inserção de artistas no mercado de trabalho, desenvolvendo cursos e oficinas para crescimento técnico e curricular, com estrutura completa para o processo criativo e construtivo, dentro de várias linguagens e categorias abrangentes da arte.

Serviço

Festival Blend

Local: Minas Brasília Tênis Clube – St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 06 – Asa Norte, Brasília – DF, 70800-130

Horário: A partir das 19h.

Ingressos variam de $55,00 a $110,00