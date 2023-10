“Se eu não encontrar ninguém, está tudo bem”, dispara Bianca Andrade

A influenciadora esteve no ‘Saia Justa’, do GNT, e contou detalhe sobre sua vida amorosa declarando ainda que talvez a vida com affairs não seja para ela

Bianca Andrade soltou o verbo no ‘Saia Justa’ e nadou contra a maré de amores que a sociedade prega como muito importante. A empresária contou que talvez os romances não seja para ela e que ela não tem o sonho de ter um parceiro em sua vida. Vale ressaltar que ela já foi casada e tem um filho com Fred Bruno. “Para mim, é um assunto muito delicado, porque eu nunca sofri muito com términos na minha vida. Sempre vejo muitas pessoas com esse desejo, essa vontade de ter um casamento, de ter um parceiro, de ter alguém. Por um acaso, eu nunca tive esse desejo. Desde criancinha. Já namorei há oito anos, já fui casada, já fiz planos… Mas, para mim, se eu não encontrar ninguém, está tudo bem. Se eu encontrar alguém, ótimo também”, revelou Boca Rosa. Ela ainda fala sobre o filho: “Não era nem para a gente ter casado, não. Foi assim: eu queria ter filho na pandemia, era minha hora de ter filho, porque minha vida é muito louca. Muita gente acha que foi sem querer, mas foi planejada. A gente não estava morando junto. Eu e o Fred, que é o pai do meu filho. Mas a gente já conversava sobre isso. Ele também queria ser pai. Ele falou: ‘bora assinar esse contrato, bora fazer essa collab'”, brincou.