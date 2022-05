Lukinhas lança versão pagode do hit “Posturada” em parceria com Mumuzinho nesta sexta (06)

Faixa ganha versão repaginada com um dos grandes nomes do pagode e clipe com a participação dos dois artistas

Após dominar as paradas com “Posturada”, Lukinhas lança a versão pagode do hit com a participação do cantor Mumuzinho – ouça aqui . A faixa, cuja versão original já contava com um clipe, sai pelo Inbraza – selo pop da Som Livre em parceria com a Liga Entretenimento – e chega também com uma nova produção audiovisual. Só que desta vez, áudio e vídeo trazem uma gravação ao vivo com a participação dos dois artistas – assista aqui.

“Pediram a versão pagode da música, aí tivemos a ideia de chamar o Mumuzinho, por ele ser uma das minhas maiores referências. Eu sempre falo que minhas referências vão de Justin Bieber a Mumuzinho, e ele foi bem generoso comigo em ter aceitado participar”, conta Lukinhas.

Na canção, os artistas cariocas cantam sobre uma gata que é linda, posturada e decidida – sabe bem do seu poder. E mesmo o fato de Lukinhas ter uma raiz forte dentro do rap e do hip-hop, isso não foi nenhum impedimento para o artista fazer a nova versão da música acontecer ao lado do pagodeiro Mumuzinho.

“Eu acho que não é tanto sobre gênero, e sim sobre música. Música é igual para todo mundo. Eu só falo mais rápido que o Mumuzinho em alguns momentos (risos). Então deu para fazer uma jogada legal. Até porque, independente de sermos de estilos musicais diferentes, nós dois viemos da favela, nós falamos a mesma língua. Então por isso essa mistura ficou bem legal. Não existe um gênero que possibilite mais ou menos essa mistura. É música.” Completa o artista.

A nova versão de “Posturada” também mostra os caminhos que o próximo álbum de Lukinhas – que ainda está em produção — vem tomando. Segundo o jovem da comunidade Asa Branca, seu novo disco terá muitas faixas inéditas de rap e R&B, e colaboração de compositores diferentes como Ruxell, Thiago Pantaleão e Pablo Bispo. Porém, Lukinhas também promete ainda uma versão deluxe, na qual as faixas do álbum também sairão em uma versão pagode, junto com outras músicas inéditas e regravações do gênero.