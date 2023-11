Lollapalooza Brasil divulga lineup com Blink-182, Paramore, Sam Smith e SZA

O Lollapalooza tratá alguns shows inéditos no Brasil, além do Blink-182, como Hozier, Rina Sawayama, King Gizzard & the Lizard Wizard, e Omar Apollo

Folhapress

São Paulo – SP

O Lollapalooza Brasil divulgou nesta terça-feira (7) o lineup de sua próxima edição, em 2024. O festival terá Blink-182, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizit, a reunião da formação clássica dos Titãs e SZA como atrações principais.

O Lollapalooza tratá alguns shows inéditos no Brasil, além do Blink-182, como Hozier, Rina Sawayama, King Gizzard & the Lizard Wizard, e Omar Apollo.Na fatia de atrações nacionais, o festival escalou Gilberto Gil, Céu, Marcelo D2, Kevin o Chris, Xamã, MC Livinho, BaianSystem, TZ da Coronel, MC Dricka, Tulipa Ruiz, Rancore, Oruam e BK, entre outros.

Confirmado como atração do festival no ano passado, o Blink-182 cancelou a vinda ao Brasil após o baterista Travis Barker sofrer uma contusão. Agora, a banda americana de pop punk vai finalmente estrear no país.

O evento retorna a São Paulo nos dias 22, 23 e 24 de março do ano que vem. Como já acontece desde 2014, o Lollapalooza vai ocupar o Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital.

A edição de 2024 do Lollapalooza Brasil será a primeira sob o novo contrato com a Live Nation, que comanda o Rock in Rio e o The Town. Antes, o evento era realizado pela T4F.

Um dos maiores festivais de música do mundo, o Lollapalooza foi criado em 1991 pelo cantor do Jane’s Addiction, Perry Farrell. O evento acontece anualmente no Brasil desde 2012, com exceção das edições canceladas por causa da pandemia.

Em 2023, a edição brasileira do festival contou com apresentações de artistas como Lil Nas X, Billie Eilish, Rosalía e Tame Impala, além dos brasileiros Ludmilla, Pitty, Pedro Sampaio. O rapper americano Drake estava confirmado na edição deste ano, mas cancelou a apresentação de forma repentina.