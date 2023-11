Zezé Di Camargo demite Igor Camargo, por causa da Graciele?

A família de Zezé Di Camargo está no olho do furacão midiático e muita coisa tem acontecido no meio da família. O cantor dispensou os serviços do seu filho, Igor Camargo, após uma confusão envolvendo Graciele e Amabylle.

De acordo com Léo Dias, a situação teria se complicado depois de diversas críticas do filho diante da postura do pai. Vale ressaltar que o filho cuidava das finanças do pai.

Igor Camargo chegou a acusar Graciele Lacerda de usar seu pai para se defender após as mensagens contra membros da família Camargo. O filho de Zezé também ameaçou travar uma “guerra” contra a madrasta caso ela continuasse a “mentir” sobre Amabylle Eiroa.