Lollapalooza terá fim de semana de chuva e muito calor

As previsões apontam as temperaturas máximas e as mínimas para o fim de semana em São Paulo, onde ocorre o festival

São Paulo – SP

O Lollapalooza de 2023 deve ficar marcado por fortes chuvas, alternadas por um clima seco e de muito calor. A informação é do Climatempo, que aponta que a cidade de São Paulo deve passar por mais um fim de semana tomado pela rebarba do fim do verão.



As previsões apontam que as chuvas já podem acontecer nesta sexta-feira, ainda que se aponte céu claro à noite. A temperatura mínima do dia é de 19°C, enquanto a máxima é de 32°C.

Já para o sábado, o Climatempo prevê um dia de nuvens com alta possibilidade de chuvas, com possibilidade de precipitação na noite. A temperatura deve ficar um pouco mais amena, porém, chegando no máximo a 31°C e no mínimo a 20°C, ideal para os shows de Tame Impala, Twenty One Pilots e Jamie XX.



Último dia do festival, o domingo deve repetir o cenário de chuvas distribuídas, mas com temperatura mais alta. Espera-se um calor de no mínimo 21°C, chegando até a 33°C. Precipitações estão previstas para o fim da tarde e começo da noite, quando Rosalía e Drake se apresentam.