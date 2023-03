Lollapalooza atrasa abertura de portões e estreantes fazem show para dez pessoas

O atraso, somado ao tempo de revista, fez com que o público chegasse ao palco quando o show já estava para acabar

Pedro Martins

São Paulo – SP

Uma das novas apostas do indie brasileiro, Gab Ferreira não teve mais do que algumas dezenas de pessoas para assistir ao seu show no Lollapalooza nesta sexta-feira (24).



Fotos publicadas nas redes sociais dão conta de que, em alguns momentos, não havia mais do que dez pessoas na plateia. A cantora ironizou a situação em seu Instagram. “Surreal, gente”, escreveu ao mostrar o palco.



Um dos motivos? Um atraso na abertura dos portões do festival, que acontece neste final de semana no Autódromo de Interlagos.



Fãs relataram que as portas foram abertas por volta das 11h45, e não às 11h, como previsto. O atraso, somado ao tempo de revista, fez com que o público que queria assistir à cantora chegasse ao palco Adidas quando o show já estava para acabar.



Outros shows marcados para o mesmo horário também tiveram públicos reduzidos, caso do grupo de rock Aliados, que se apresentou no palco Budweiser, o principal do festival, e da DJ Curol, que subiu ao palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde, o menor do evento.