Quentin Tarantino ganha retrospectiva em nova mostra do MIS, em São Paulo

A mostra, que começa em uma terça-feira e se estende até o domingo (2), exibirá todos os 10 filmes do diretor ao longo dos seis dias

Diogo Bachega

São Pauo – SP

Celebrado por filmes como “Pulp Fiction” e “Bastardos Inglórios”, o diretor americano Quentin Tarantino será tema de uma mostra gratuita no Museu da Imagem e do Som, o MIS, em São Paulo. “Retrospectiva Tarantino” chega ao espaço no dia 28 de março e vai ter duas programações especiais, além das atrações principais.



A mostra, que começa em uma terça-feira e se estende até o domingo (2), começa um dia depois do aniversário de 60 anos de Tarantino e exibirá todos os seus 10 filmes ao longo dos seis dias, além de Grande Hotel, que teve a direção dividida pelo diretor e outros três cineastas. Já na abertura, vão ser exibidos “Pulp Fiction” e “Cães de Aluguel”, duas de suas principais obras.



Além da programação da mostra, a retrospectiva fará uma sessão especial de “Kill Bill: Volume 1” e um curso sobre o diretor. A sessão especial vai acontecer na tarde do dia 26 de março e vai ser acompanhada pela música ao vivo de Marina Decourt, Suka Figueiredo e Beatriz Pacheco. O curso O Cinema de Quentin Tarantino começa em 22 março e termina em 28 de abril e faz um panorama da arte do diretor. Ao contrário da mostra, ambas as atrações são pagas. Ingressos para a sessão especial de “Kill Bill: Volume 1” podem ser adquiridos por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A inscrição para o curso custa R$ 338.



Retrospectiva Tarantino

Quando 28/3 a 2/4 – Ter. a dom., horários das sessões variamOnde Museu da Imagem e do Som (MIS) – Avenida Europa, 158, Jardim Europa, região oeste

Preço Gratuito; retirada dos ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria

Link: https://www.mis-sp.org.br/programacao/fc4a4684-129a-413d-a56a-d69d8005b59c/retrospectiva-tarantino