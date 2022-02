IIlusionize lança rework oficial nesta sexta

A música de grande sucesso dos anos 2000 “Innina Tora” recebe releitura do DJ e produtor que lança hoje (18)

Hoje, dia 18 de fevereiro, o DJ e produtor Illusionize lançará um rework oficial de ‘Innina Tora’, música de grande sucesso dos anos 2000, assinada pela Elevation Music Records.

Com passagens pelos maiores clubs e festivais de dance music no Brasil e no mundo, a releitura de ‘Innina Tora’ teve aprovação imediata das pistas e é, sem dúvidas, uma das mais aguardadas do fandom do artista.

