Illusionize lança seu 4º álbum em 12 anos de carreira, o ‘Illusionize’s Universe’

Conhecido por inúmeros hits que já somam centenas de milhares de streams, e pela performance enérgica e autêntica nos maiores palcos de música eletrônica do mundo, Illusionize lança o 4º álbum de sua carreira, denominado “Illusionize’s Universe”, pela Elevation Music Records, que já está disponível em todas as plataformas de streaming.

E o nome, é claro, não veio por acaso. O álbum retrata o resultado de uma viagem psicodélica que o artista fez em torno de si mesmo enquanto produtor musical, no período de isolamento social.

“Esse álbum é um convite à uma viagem psicodélica ao universo particular e infinito de possibilidades de cada um. São 12 faixas que representam a minha trajetória e evolução musical até aqui. A minha ideia é quebrar esse conceito previsível de Universo, porque cada pessoa é única e isso faz com que cada interpretação de tudo que envolve o álbum também seja especial, saca? Não tem como explicar, precisa ouvir e assistir!”

Para quem já acompanha de perto o trabalho do artista, dar o play no “Illusionize’s Universe” é, sem dúvidas, uma chance de viajar pelo universo musical desenvolvido ao longo dos 12 anos de estrada do Pedrinho, e se abrir para as experimentações sonoras que marcam essa nova fase, que vão desde o uso de instrumentos orgânicos, como berimbau e handpan, até a composição da letra de uma música com vocal em português e inglês.

A obra também contará com um filme animado, que demonstra um outro lado criativo do multifacetado DJ e produtor musical: a criação de roteiro a partir de momentos, fases e desafios que ele teve durante a vida e, principalmente, durante a pandemia. A trama gira em torno do personagem central, que percorre por planetas desconhecidos, porém fundamentais para as conexões estabelecidas no conceito do álbum.

“Acho que a ideia de fazer um clipe é sempre complementar uma mensagem que talvez não tenha ficado tão clara através das músicas, mas nesse caso, os clipes criaram uma dimensão e importância tão grande, que posso dizer que quem deixar de assistir ao filme vai captar apenas uma parte da mensagem. Vocês vão entender que tudo se conecta e conta muito sobre mim como artista e como pessoa! Tô muito orgulhoso com o resultado final disso tudo.”

Embarque nessa divertida viagem agora mesmo. Adicione “Illusionize’s Universe, Álbum” na sua playlist favorita e fique de olho no lançamento do filme animado, que será disponibilizado em pílulas a partir do dia 01 de novembro no canal do YouTube do artista.