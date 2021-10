Elevation Music Records lança compilação internacional com 29 artistas

Uma compilação que mostra para o mercado da música eletrônica o que de melhor os produtores de diversas localizações ao redor do globo estão produzindo

A Elevation Music Records, gravadora nacional que tem como A&R ninguém menos que um dos principais artistas brasileiros, o DJ e produtor musical Illusionize, se lança novamente em um projeto ambicioso: o lançamento de um V.A (vários artistas) com 17 músicas, envolvendo 29 artistas de 7 países diferentes. Estamos falando da segunda edição do “The Elevation Comp”, uma compilação que mostra para o mercado da música eletrônica o que de melhor os produtores de diversas localizações ao redor do globo estão produzindo.

“Nesses 4 anos de história, já passaram pela label mais de 100 artistas e esse número cresce mensalmente. A seleção segue sendo feita através do e-mail de demos, e nós temos recebido muitas demos todos os dias dos 4 cantos do mundo! Pra curadoria do ‘TEC VOL. 2’, fiquei mais de 1 ano no processo de seleção das músicas, e uma das coisas que mais me deixa feliz nesse processo é ver o quanto a evolução musical da galera está sendo gigante, tanto aqui no Brasil quanto no mundão afora!”, comenta Pedro Mendes.

A compilação está disponível em todas as plataformas de streaming e está recheada de músicas que são perfeitas para a pista de dança. O que essas 17 faixas possuem em comum? A originalidade.

“O principal critério que levo em consideração na hora de selecionar quais serão os nossos lançamentos é o fator originalidade! É esse ‘quê’ original que eu saio em busca no momento de escolher o que se encaixa e o que não se encaixa na gravadora musicalmente.”

Com novos talentos da África, América do Norte, América do Sul, Ásia e Europa, a compilação amplia a presença global da label com um lançamento pautado e inspirado no conceito de união, diversidade, diversão e música feitas para dançar.

O V.A “The Elevation Comp Vol. 2” apresenta faixas dos artistas: Arthur Martinelli, E.D.E.R, CharleZ, Rosimele, DEM2, Dirty Brothers, DTenorio, FUKA, Gustavo FRK, DNIR, Marineer, Haechi, Affects, Jho Roscioli, KuKs, Marinho, Mc Th, N4C, Ysabelle, Newera, Route 77, The Rats, Tyler Kahn e Vecino, Zecki, Bardi.

