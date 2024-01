“infantil, imaturo e agressivo”, Luiza Brunet vai processar Rodriguinho pelas falas polêmicas sobre Yasmin

Meus amores, nós já tinhamos visto a Luiza Brunet ativou o lado mamãe leoa e defendeu Yasmin de algumas falas de Rodriguinho sobre seu corpo desde que a sua filha entrou no BBB 24. Mesmo com a modelo se mostrando incomodada com as atitudes do cantor, ele não parou com os comentários. E mesmo confinada, Yasmin nem sonha com o tamanho da repercussão das falas polêmicas de Rodriguinho.

Então, a empresária tomou uma atitude e decidiu entrar na justiça contra o pagodeiro. E segundo o colunista Kadu Brandão, do IG, ela pretende denunciá-lo por violência contra a mulher : “Este homem está cometendo violência contra mulher, violência psicológica que é tipificada com crime. Vou fazer uma denúncia. É um absurdo um homem adulto, pai de 5 filhos, se comportar desse jeito. Um homem infantil, imaturo e agressivo. Ele simplesmente está promovendo regularmente uma violência silenciosa e grave, continuamente e deve arcar com as consequências”, disse Luiza.

Luiza também falou sobre a compulsão alimentar que a filha está enfrentando no reality e como as falas do participante contribuem para isso. “Ela já reconheceu dentro da casa que está com gatilho de compulsão alimentar. Ele continua sem o menor respeito”.

“Eu fico impressionada como a vítima de violência silenciosa não percebe, tenho muita preocupação quando ela se der conta do que está acontecendo. Milhares de pessoas passam por isso no mundo. E pessoas como este senhor agindo assim. Ele precisa se observar e olhar o espelho”, concluiu.