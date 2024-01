Walcyr Carrasco nega ‘Verdades Secretas 3’ e avalia ‘Terra e Paixão’

Nos últimos dias, surgiram informações de que Walcyr Carrasco já teria outro trabalho engatilhado com a Globo

Autor de “Terra e Paixão”, novela das nove da Globo que termina nesta sexta-feira (19), Walcyr Carrasco pretende descansar. Ele está feliz com o resultado do folhetim, e faz ponderações sobre o início difícil nos números que a produção teve.

Em conversa exclusiva com a reportagem, Carrasco entende que o ponto de virada para o êxito da novela não foi exatamente a entrada de Eliane Giardini como Agatha.

A primeira grande bomba que fez o público prestar a atenção foi o entrecho que envolvia o ator Johnny Massaro. Para ele, a partir dali, a audiência começou a corresponder.

“Sem dúvida o primeiro grande ponto de virada foi a morte de Daniel (Johnny Massaro)”, diz o autor. “Essa questão de ‘dificuldades no início’ é muito relativa. O público precisou de um tempo para se apegar aos personagens, a trama. Na medida que surge essa interação, a audiência se consolida”, opinou.

Nos últimos dias, surgiram informações de que Walcyr Carrasco já teria outro trabalho engatilhado com a Globo: a produção de uma terceira temporada de “Verdades Secretas”, algo acalentado pela emissora desde 2021.

Walcyr negou que pretenda retomar a saga de Angel (Camila Queiroz), pelo menos no curto prazo. “Não há nenhum projeto imediato para ‘Verdades Secretas 3′”, comentou.

Após o fim de ‘Terra e Paixão’, o autor vai tirar um tempo de descanso. A Globo, até o momento, não conversou com o autor para projetos futuros.

‘Terra e Paixão’ finalizará sua trajetória com 27 pontos de audiência na Grande São Paulo na média de seus 221 capítulos. Cada ponto equivale a 193 mil telespectadores.

Sua antecessora, a fracassada “Travessia” (2022), conseguiu 24,2 pontos. Ou seja, a produção protagonizada por Bárbara Reis, Cauã Reymond e Tony Ramos subiu os índices da faixa em 9,5%.

Mas o crescimento foi aquém do que a Globo esperava. A ideia era que a novela conseguisse fechar sua média geral com 30 pontos, assim como “Pantanal” (2022) conseguiu dois anos atrás.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), índice referente as 15 principais metrópoles do Brasil, “Terra e Paixão” marcou 27 pontos, crescendo em três pontos em relação a sua antecessora.

A boa notícia para a Globo é a reta final. Nos últimos capítulos, “Terra e Paixão” conseguiu passar dos 30 pontos de média, e poderá entregar o horário com uma situação mais confortável para sua sucessora.

Na próxima segunda (22), a Globo estreia o remake de “Renascer”, escrita por Bruno Luperi, baseada na obra escrita por Benedito Ruy Barbosa na própria emissora em 1993.