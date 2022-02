Guilherme e Benuto lançam o single “Vagabundo Chora” nesta quinta-feira, às 21h, em todas as plataformas de áudio e o clipe estará disponível na sexta-feira no YouTube.

Composta pela dupla em parceria com Cristhyan Ribeiro, Felipe Kef e Nudoze, a música tem muitas verdades. “A gente tava compondo em dezembro e queria uma música que muita gente se identificasse. Ela aconteceu de certa forma com meu irmão, então foi daí que partiu a história. Começamos a mostrar para os amigos, juntamente com outras composições, mas ela sempre se destacava”, compartilha Benuto.

Guilherme dá mais detalhes: “É uma história muito curiosa, acontece com muitos brasileiros. Quem nunca caiu a casa por conta do celular? É uma história que eu passei, de um relacionamento que eu tive. Então serviu de inspiração. Foi uma música que eu acreditei desde o começo, a gente tem uma expectativa muito boa sobre ela”.

“Vagabundo Chora” conta a história do homem arrependido que é expulso de casa depois que a mulher vê seu celular. No fim ele fica sem a mulher e só com o celular quebrado. A faixa estará presente no próximo DVD da dupla, que será gravado em breve.