Grupo Akatu lança EP com participações de Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan

Produção estreia nesta quinta-feira nas plataformas digitais, via ONErpm. Clipe chega na sexta-feira

O grupo mineiro de samba e pagode, Akatu, está de volta com o lançamento do EP “Akatu in The City, Vol.1”. O projeto, que inclui 7 faixas, chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira, 21 de setembro, via ONErpm. Já o clipe será lançado na sexta-feira, 22 de setembro, no canal oficial de YouTube do grupo.

O EP sucede o lançamento de “Zero Chances”, que contou com a participação de Djonga e Chris MC, e tem como faixa principal o pout-pourri “Seja Bem Vinda/Boca Viciada/Ponto Final”, que conta com participações de Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan. Vale destacar que “Boca Viciada” faz parte do projeto “Degrauzinho por Degrauzinho” do Akatu, “Seja Bem Vinda” é um dos grandes sucessos de Mr. Dan, e “Ponto Final” uma composição de Rodriguinho.

Atualmente, o grupo Akatu conta com mais de 500 milhões de streams nas plataformas digitais. No Spotify, são mais de 1.8mi de ouvintes mensais.

Ouça “Akatu in The City, Vol.1” em todas as plataformas: https://onerpm.link/AkatuInTheCity_Vol1