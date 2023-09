Luísa Sonza ironiza rumores de traição: “Fui corna de propósito”

A cantora está sendo vítima do tribunal da internet que diz que a traição de Chico aconteceu para impulsionar o seu novo trabalho

Diversas teorias surgiram depois que Luísa Sonza contou detalhes sobre a traição de Chico e o fim do seu relacionamento como influenciador. A cantora está sendo vítima de diversos ataques e teorias malucas sobre o fim do relacionamento em conciliação do seu último trabalho ‘Escândalo Íntimo’.

“Claro, gente, eu fui corna de propósito, faz todo o sentido. Parabéns”, escreveu ela na publicação do perfil Tricotei.

A teoria ainda envolve ações de marketing diante de seu trabalho e principalmente a carta que ela leu no programa de Ana Maria Braga no ‘Mais Você’.