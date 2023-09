Os lançamentos musicais que movimentaram a semana

Confira mais uma lista com 10 lançamentos da música brasileira que o JBr preparou para te manter atualizado no meio de tantas novidades

Para combinar com a semana movimentada, os artistas brasileiros também estão fazendo um lançamento atrás do outro. Alguns dos destaques são Michel Teló, que é dono de vários hits no sertanejo; Rosana e sua parceria com Zeca Baleiro; e a banda Alldeia, que usa a música como um meio de conscientizar a população acerca da saúde mental.

Outros nomes que proporcionaram novidades foram MC Daniel, Kaio Viana e Bruno Gadiol. Confira esses e outros lançamentos na música nacional nesta seleção que o JBr preparou:

MC Jottapê ft. Bárbara Labres

MC Jottapê e Bárbara Labres se uniramm para o lançamento de “Só Pensa Em Marolar”, nesta quinta (21). Além de cantor e compositor, o artista também faz parte do elenco de “Sintonia”, série brasileira com reconhecimento internacional, produzida pela Kondizilla e pela Netflix.

Alldeia e a mensagem de Setembro Amarelo

Nesta sexta (22), a banda Alldeia realiza uma transmissão ao vivo para apresentar o single “Mergulho”. A música aborda momentos de angústia vividos por Thiago Soares, vocalista do grupo, e reforça a temática da prevenção ao suicídio do Setembro Amarelo. A live ocorre às 19h, pelo canal do grupo no YouTube, e contará com a presença de profissionais da saúde que tirarão dúvidas do público relacionadas à saúde mental.

Cecília Reis traz aquele pagodinho

Cecília Reis é uma cantora de Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, e traz um pagode romântico em seu novo single, “Bateu 40”. A faixa, que será lançada no sábado (23), retrata a combinação de raiva e saudades que sentimos por uma pessoa que ainda amamos.

A união de Rosana e Zeca Baleiro

“Setembro” é o nome da parceria musical entre Rosana e Zeca Baleiro, que será lançada nesta sexta (22). A faixa é a quarta amostra do álbum que a cantora lançará em novembro, que também contará com a participação de artistas como Hyldon, Cris Braun e Gabriel Moura.

Bruno Gadiol para você ‘se apaixonar‘

Bruno Gadiol lança “Só sei me Apaixonar”, nesta quinta (21), em parceria com TINN. A canção estará no capítulo extra de “JOVEM”, primeiro álbum da carreira musical do artista. Gadiol estará presente na trilha sonora de “Luz”, nova série que fará parte do catálogo da Netflix.

Kaio Viana em mais um hit envolvente

O funkeiro Kaio Viana traz as participações de MC Rica, Jadeu, Tadando e Leandro Fuxincando na música “Satisfazer O Preto Aqui”, que chega às plataformas digitais nesta sexta (22). O artista de Aracaju (SE) também é conhecido pelas faixas “Mas Existe Um Lugar” e “Formosa”.

Guga Nandes na “Medida Certa”

O cantor e compositor Guga Nandes traz a colaboração de Di Propósito no lançamento de “Medida Certa”, disponível nesta quinta (22). O artista também já fez parceria com Dilsinho, Ferrugem e Mumuzinho.

Michel Teló ft. MC Danny

Nesta quinta (21), Michel Teló lança o clipe de “Senta Caliente”. A música conta com a participação de MC Danny e está disponível nas plataformas digitais.

Manu Bahtidão traz feat dançante

Nesta sexta (23), Manu Bahtidão lança “Daqui Pra Sempre” nas plataformas de áudio e também no YouTube. O novo projeto da cantora alagoana estreia com a participação de Simone Mendes e conta com nomes como Xand Avião, Guilherme & Benuto, Melody e Raphaela Santos.

MC Daniel e seu novo clipe

Nesta quinta (21) o clipe de “Grana, Dinheiro e Fama” ficou disponível no YouTube. Além de Mel Maia, as filmagens contaram com as atuações dos pais do funkeiro e MC Ryan SP, grande amigo do artista.