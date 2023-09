Gabeu mescla seu ‘queernejo’ com funk em “Colo da Tropa”, com o funkeiro carioca Dornelles

O cantor Gabeu continua sua série de singles de 2023 com “Colo da Tropa”, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, unindo funk e sertanejo

Após o lançamento de “Lance Aberto”, que já conta com mais de 100 mil reproduções, o cantor Gabeu se abre para além do pop e do sertanejo, explorando dessa vez o funk, ao lado do carioca Dornelles, em “Colo da Tropa”, lançada às 21h dessa quinta (14). A faixa junta as “impressões digitais” dos dois artistas e mostra sua versatilidade.

Ouça “Colo da Tropa”.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, “Colo da Tropa” segue a mentalidade de Gabeu para 2023, essa que é de explorar cada vez mais gêneros musicais, mas, sempre mantendo suas raízes no sertanejo. Trazendo o funk, com a participação de Dornelles, a faixa nasce dessa união entre os gêneros, além de uma estética alternativa, com base no pop.

“Eu penso a minha música sertaneja de uma maneira muito pop, por mais que eu esteja fazendo sertanejo eu sou consumidor de cultura pop, a minha escola é a música pop, consigo criar coisas muito interessantes a partir disso”, explica o artista.

Enquanto Gabeu considera “Lance Aberto” seu lançamento mais pop até hoje, “Colo da Tropa” é uma música para as pistas, trazendo melodias dançantes e letras envolventes, com ícones da cultura sertaneja, por exemplo “Nossa marra é de cowboy, nosso estilo mandelão”, e o estilo mais despojado do funk carioca.

A participação de Dornelles foi importante para além de seu funk – a junção dos dois é também a união de dois artistas LGBTQ+, de diferentes gêneros musicais, destacando a importância da diversidade. Unindo suas “impressões digitais”, os artistas conseguiram desenvolver um projeto que pode “alcançar uma bolha além da nossa”, afirma Dornelles.

“O convite veio a partir do Gabeu e eu fiquei muito grato. Ele é precursor de um movimento dentro do gênero musical dele, que é muito necessário – e eu também, dentro do funk carioca, que é um movimento super necessário. Então fiquei muito feliz e honrado de ser convidado para esse projeto e a responsabilidade foi muito grande”, relata o funkeiro.

Continuando: “A música tem a impressão digital do Gabeu e queria colocar a minha impressão digital e a impressão digital do funk e do sertanejo, tudo isso junto. Eu considero que essa não é somente uma música para dançar, mas, essa música tem um potencial de alcançar uma bolha além da nossa”.

Com uma estética baseada na cena alternativa da metrópole paulistana, onde Gabeu vive atualmente, “Colo da Tropa” também vem com um videoclipe com produção no nível de estrelas do pop. Contando com coreografia, dançarinos, diferentes figurinos e cenários da noite de SP, o novo clipe de Gabeu estará no seu canal do Youtube ao meio-dia da sexta (15).

Assista “Colo da Tropa”.